Až bude za pár týdnů znít z rádií a sdílet se na sociálních sítích nová píseň Tomáše Kluse nazvaná Mariím, pozorně poslouchejte. Dětské hlasy totiž patří členům karvinského pěveckého sboru Permoník, kteří v písni zpívají sbory.

Není to poprvé, co známý hudebník spolupracoval s mladými karvinskými zpěváky, především tedy děvčaty, a natáčel ve studiu Bena Konstantinidise v Petrovicích u Karviné. Už na předchozí desce Klusymfonie je několik písní, které se natáčely právě v Petrovicích a s Permoníkem.

A zřejmě proto, že je hudebník spokojen, má spolupráce pokračování. „Tomáš a baskytarista jeho kapely Cílová skupiny Jan Lstibůrek se na nás obrátili asi před třemi týdny. Chystají prý nové album a chtěli by, abychom tam zpívali. To nás samozřejmě potěšilo, hned jsme začali cvičit a sbory nahráli,“ říká sbormistryně Permoníku Martina Juríková.

Píseň Mariím Tomáš Klus věnoval všem ženám-matkám. „Text mě napadl už loni, kdy jsem coby moderátor soutěže Maminka roku měl možnost poznat osudy skutečně velkých žen a z úcty k příběhům v nichž obstály a nesložily se, jsem složil píseň na jejich počest. Na počest ženám, Královnám života. Skrze ně přicházíme ke svému největšímu bohatství. K životu,“ prozradil zpěvák exkluzivně pro Deník.

K písni vznikl už i videoklip, který je takřka hotový a režíroval ho Karel V. Dlabač. „Věřím, že se bude líbit. Píseň by měla do měsíce plout českým éterem,“ dodává Tomáš Klus, který si také velmi si pochvaluje možnost natáčet právě v petrovickém studiu.

„Proč v Petrovicích? Protože tam je Ben Konstantinidis a protože Permoník je nejlepší sbor na světě,“ odpověděl Klus svým typickým způsobem. Ostatně, možná daleko od pravdy nebyl. Jestli je karvinský Permoník nejlepším sborem na světě si netroufneme odhadnout, minimálně je ale dost známý i v „tom světě“. Představil se mimo jiné už i v USA nebo dalekém Japonsku.

A ze spolupráce s Permoníkem a Tomášem Klusem je nadšený také majitel studia, kde se za poslední roky vystřídala díky tomu řada známých zpěváků folkových, rockových, ale i operních pěvců.

Klus a Permoník v Gongu

Pokud jde o společná vystoupení Tomáše Kluse a karvinského Permoníku, mají už termín. Společný koncert absolvují před Vánocemi v ostravské hale Gong. „Píseň Mariím tam zazní, takže už ji vlastně máme nacvičenou,“ usmívá se sbormistryně Martina Juríková.

Naživo pak bude Permoník možné vidět a slyšet na Festivalu v ulicích v Ostravě poslední červnovou sobotu. Den předtím, v pátek 25. června Permoník vystoupí v Karviné na Masarykově náměstí a v neděli na Lodičkách.

Sbor také aktuálně nabírá nové členy, děti ve věku od 5 do 12 let. Hlásit se mohou přímo v ZUŠ Karviná, nejlépe do konce června.