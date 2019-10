Vánoční turné Karla Gotta v roce 2012 bylo na rozdíl od předchozích zvláštní tím, že mělo svoji českou část a následně se pokračovalo na Moravě, i když se končilo tradičně v pražské O2 aréně.

Když Karel přijel na Moravu, využil nabídky a ubytoval se v lázních Klimkovice. Tam se při té příležitosti uskutečnila vernisáž reprodukcí jeho obrazů.

Slavík měl jako no name persona obyčejný pokoj, stejně jako jeho parťák a řidič Olda. O jeho pobytu v lázních první dny nikdo nevěděl, až později si k němu chodili fanoušci pro podpisy i časně ráno. Karlovi to nevadilo a bral to jako daň za svůj úspěch a popularitu.

První slavíkova cesta z Klimkovic vedla na koncert do ostravské ČEZ arény. Zpěvák se na publikum ze severu Moravy vždy těšil, pro vřelé přijetí a ani tentokráte nebyl zklamán. Zpívalo se mu skvěle a několikráte zvedl publikum ze židlí. Koncert pomalu vrcholil a Zlatý hlas z Prahy vyrazil po mole do středu haly.

V tu chvíli proti němu stála fanynka s dárkovou taškou. Ochranka se snažila ženu dostat dolů, ale zpěvák silákům vysvětlil, že je vše v pořádku. Žena zpěvákovi přinesla plyšáky pro jeho dcery.

Slavík jí poděkoval, ale neznámá dáma chtěla něco říci do mikrofonu. Karel svolil a žena se ho zeptala, zda by mu mohla dát pusu na líčko.

V hale v tu chvíli zavládlo hrobové ticho a všichni čekali, jak nejpopulárnější Čech zareaguje. Ten se k ženě naklonil a dal ji pusu na obě líčka. Hala v tu chvíli bouřila.

Jiří Krušina – rodák z Opavy začal s Karlem Gottem spolupracovat jako novinář a fotograf Deníku v roce 2004. Absolvoval s ním několik turné a řadu samostatných koncertů po Česku, Slovensku i Německu. Jako člen zpěvákova týmu ho doprovázel na turné v USA a dokumentoval také zpěvákovu poslední návštěvu Ruska v roce 2013. Spolupráci ukončilo v roce 2015 zpěvákovo onemocnění. V současné době působí Jiří Krušina jako tiskový mluvčí nemocnic v Opavě a Krnově.