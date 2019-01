Frenštátské náměstí čeká neobvyklé hudební vystoupení. V sobotu 16. července tam od 19 hodin vystoupí kapela Z Horní Dolní a dál na jih.

Kapela Z horní dolní a dál na jih z Dolní Bečvy. | Foto: Archiv kapely

Skupina sídlící v Dolní Bečvě tvoří nový, určitým způsobem moderní folklór. Hudebníci se nezajímají o již existující lidové písně, ale tvoří si „lidové" písně vlastní zachovávající krásy tradičního hudebního folklóru.

Hudebníci do svých písní vkládají radosti i starosti života tak, jak je prožívají oni sami, a používají k tomu to, co zbylo z valašského nářečí v údolí rožnovské Bečvy. Zaujmou svým bečvanským přízvukem a připomenutím některých polozapomenutých slov.

Posluchači se v tomto jazykově originálním podání mohou těšit na písně jako Dožínky, Kopáči, O smrti, Ach synku a spoustu dalších. Vstupné na koncert je zdarma.

Anna Macíčková