Frenštát pod Radhoštěm – První srpnová sobota bude patřit třetímu ročníku Svátku dřeva. Ten se uskuteční v přírodním amfiteátru na Horečkách a v jeho okolí ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Návštěvníci si, stejně jako loni, i letos mohou vyzkoušet řadu atrakcí. | Foto: Deník/Adam Knesl

Pilinami a třískami provoněné akci budou patřit rozlehlé dva hektary luk rozkládajících se nad podbeskydským městečkem v okolí místních skokanských můstků. Na Horečkách nebude opět chybět divácky atraktivní dřevorubecké klání, deset soutěžních stanovišť pro děti, koncert Františka Nedvěda a další doprovodný program.

Svátek dřeva se na Horečkách koná třetím rokem a navazuje na tradici dřevorubeckých soutěží Stříbrná pila, které se zde konaly v 80. letech minulého století. „Stěžejním bodem programu tohoto festivalu je dřevorubecká soutěž dvoučlenných týmu.

Soutěž bude probíhat dvoukolově v dřevorubecké aréně v horní části amfiteátru na Horečkách. Dopoledne proběhne semifinálové kolo. Celkem se v něm utká všech dvanáct přihlášených týmů.

Soutěžit se bude ve čtyřech dřevorubeckých disciplínách: výměna řetězu motorové pily, řezání volně stojícího polínka, kombinovaný řez pilou břichatkou a štípání polena," popsala princip klání Zuzana Kalinová z frenštátského městského kulturního střediska.

Do finále nakonec postoupí šest nejlepších a absolvovat budou ještě jednou výše uvedené disciplíny plus jednu bonusovou, a to hod oboustrannou sekerou na volně stojící terč. „Na celou soutěž bude jako každoročně dohlížet mistr republiky v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček a dění na závodní dráze bude komentovat Standa Berkovec," uvádí dále Kalinová.

Na Horečkách se v rámci programu představí také dřevozpracovatelské firmy, zahradní technika, ale také lidová řemesla a k vidění budou také sokolníci. „Doprovodný program bude doplněn exhibičním vystoupením Timbersportu. Timbersport, neboli dřevorubecký sport, je neuvěřitelně poutavá podívaná, která má ve světě miliony fanoušků," poutá na sobotu pracovnice střediska.

Organizátoři také myslí na nejmenší návštěvníky, pro které nachystali v rozsáhlém areálu deset soutěžních stanovišť. Za splnění všech úkolů si děti odnesou drobnou cenu a v odpoledních hodinách budou všechny vyplněné soutěžní karty slosovány o hodnotné ceny v připravené tombole. Na závěr sobotního Svátku dřeva všem zahraje František Nedvěd s kapelou Tie Break.

„Na tuto jedinečnou akci je vstup zdarma a uskuteční se za každého počasí," dodává Zuzana Kalinová.