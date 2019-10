Časy, kdy byly vstupenky na Swingové Vánoce ve Frenštátě pod Radhoštěm rozprodané během několika desítek minut, už se opakovat nebudou.

Ilustrační foto. | Foto: www.swingovevanoce.cz

Frenštátské Swingové Vánoce totiž končí. Vladimír Vondráček, Marian Friedl a Marian Žárský, kteří stojí za pořádáním této akce, jež jako by vypadla z filmů z 30. let minulého století, důvod ukončení naznačili také v krátkém skeči, uveřejněném na kanále You Tube, a také ho sdělili v tiskové zprávě.