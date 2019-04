TIP Deníku: Brána recyklace

Smysl recyklace interaktivní a poutavou formou. To je výstava Brána recyklace, kterou pořádá městský úřad Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-Kom a.s. Výstava můžete navštívit do konce dubna v prostorách ZŠ Záhuní ve Frenštátě. Na výstavu se dostanete po individuální domluvě s organizátorkou akce Šárkou Pavelkovou na tel. čísle 595 532 670. (tj)

Ilustrační foto | Foto: Deník/Sejkora Jiří

Autor: Redakce