Autor zdravých kuchařek je nositelem letošního ocenění Bestseller roku za knihu Máme to rádi zdravě, kterou napsal s manželkou Lucií. Břicháč Tom poradí, jak zhubnout bez jojo efektu a jíst zdravě tak, aby nám chutnalo. Součástí besedy bude také autogramiáda. Tomáš Kosačík se zapsal do čtenářského podvědomí tím, jak zhubnul o 30 kg díky přiměřenému stravování a pohybu. Hned jeho první kniha Břicháč Tom se stala bestsellerem, stejně jako následující knihy Břicháč Tom a Lucie, Rychlovky a chuťovky Břicháče Tom. Čtvrtý titul Máme to rádi zdravě byl oceněn titulem Bestseller roku v rámci doprovodných akcí ke Knižnímu festivalu Ostrava 2019.