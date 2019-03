TIP Deníku: Bude zpívat celý sál?

Milovníci klasických hitů jako jsou Help, Yesterday či Yellow Submarine se mají na co těšit. V kopřivnickém kulturním domě vystoupí v úterý 19. března kapela The Backwards - Beatles revival, což je jedním z nejuznávanějších Beatles revivalů na světě.

The Backwards Beatles revival | Foto: archiv kapely

Za vše hovoří dvojnásobné vítězství této slovenské čtveřice na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Na koncertu zazní kromě největších hitů slavné kapely průřez nejznámější songy jednotlivých členů kapely Beatles, které vznikly po rozpadu legendárního bandu. Začátek koncertu je v 19 hodin. Bude zpívat celý sál? Kopřivnice Detail události ›

Autor: Redakce