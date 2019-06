TIP Deníku: Děti budou doprovázet děti

Po roce zve hraběnka Marie Walburga opět děti na zámek do Kunína, aby s nimi v neděli 2. června oslavila Mezinárodní den dětí. Na příchozí čekají prohlídky komnat s dětskými průvodci, historický fotoateliér či návštěva Pohádkového království, v němž se děti mohou účastnit různých soutěží a pokud vymalují jeden obrázek, dostanou malou odměnu. Na zámku bude možno střetnout se také přímo s hraběnkou Walburgou. Prohlídky s dětmi budou každou půlhodinu od 13.00 do 15.00 hodin, kdy začne poslední. Mimo to budou v neděli i klasické prohlídky pokojů se zámeckými průvodci, a to každou hodinu od 9.00 do 12.00, poslední nedělní prohlídka je pak v 16.00 hodin. Děti mají po celý den vstupenku do zámeckých pokojů zdarma. (ipa)

Zámek v Kuníně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kaboň Lukáš

Autor: Redakce