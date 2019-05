Celodenní program je určen jednotlivcům každého věku i rodinám s dětmi. Jak uvádí Petr Pánek z Centra PANT, „cílem je propojit zábavu a kulturu s poznáním a sportem. Právě výročí konce války je dobrou příležitostí, abychom si uvědomili, jakou cenu má svoboda, jakých obětí pro její dosažení bylo třeba a jak ji v současnosti vlastně vnímáme“.



Hry a zábava

Po celý den (od 10 do 18 hodin) se budou konat aktivity pro děti i jejich rodiče v rámci Dětské zóny v podhradí. Těšit se mohou na skákadla, překážkovou dráhu, lukostřelbu, sportovní zónu s fotbálkem a střelbou na terč nebo tvůrčí zónu se sprejery a barevným pískem. Na Hradní stagi se bude kouzlit, zpívat a hrát. Celým hradním programem provede kouzelník Jiří Hadaš a těšit se můžete na interaktivní pořad Z pohádky do pohádky s Katkou Tomanovou a Jaroslavem Benešem, na Majdu Reifovou a Petra Vacka z Kouzelné školky či hudební program Juliána Záhorovského a Sabracadabra. Sportovní rodiny se mohou zúčastnit rodinného běhu s Maxipsem Fíkem na 500 metrů. Vstup do podhradí a na hradní nádvoří bude zdarma, zpoplatněny budou vybrané atrakce.

Výstava

V 10.30 hodin bude slavnostně zahájena výstava Paměť národa v Ostravě, která mimo jiné dokumentuje vzpomínky pamětníků Lea Žídka, Bronislawa Firly a Jana Tichého, které zaznamenali v rámci projektu Příběhy našich sousedů žáci porubských základních škol pod vedením koordinátorky Kristýny Koblasové.

Běh pro Paměť národa

Zájemci se budou moci zúčastnit také Běhu pro Paměť národa. Běžeckých tras bude připraveno několik a startují již v 10 hodin. Výtěžek půjde na podporu regionálního centra Paměti národa. „Poběžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. Výtěžek běhu umožní natočit a uchovat další jejich příběhy,“ říká Petr Pánek z Centra PANT.

Běžet můžete profesionálně měřené trasy na 5 a 10 km nebo symbolických 500 metrů a jeden kilometr. Registrace je otevřená a najdete ji na https://www.behpropametnaroda.cz/ostrava/.

Vstupné na běhy:

10 až 10.30 hodin – rodinný běh na 500 metrů (během, chůzí, na kolečkách), 50 korun za jedno startovní číslo (k zakoupení pouze na místě)

11 hodin – štafeta 5x jeden kilometr (týmy tří až pěti běžců bez ohledu na věk účastníků), on-line registrace 1000 korun/tým; na místě 1500 korun/tým

12 hodin – kondiční běh na jeden kilometr, 50 korun za jedno startovní číslo (k zakoupení jen na místě)

12.30 hodin – hlavní závod na 5 km a 10 km, on-line registrace 300 korun; na místě 500 korun (žák ZŠ a student SŠ 200 korun)

14.30 slavnostní vyhlášení vítězů. Prezence vždy půl hodiny před startem závodu.

Freedom Fest Ostrava

Kromě sportování se návštěvníci mohou těšit také na hvězdně obsazený rockový koncert. Začne v 15 hodin v hradním amfiteátru a zahrát i zazpívat přijedou Adam Mišík, Barbora Poláková, Michal Prokop a Framus Five, David Koller s Koller Bandem, Jam Session Michala Pavlíčka, Báry Basikové, Kamila Střihavky, Viktora Dyka, Romana Dragouna, Viléma Čoka.

Vstupenky v předprodeji lze zakoupit za 450 korun, na místě 550 korun. Děti do jednoho metru výšky budou mít vstup zdarma. Děti výšky do 1,5 metru, senioři a zdravotně postižení zaplatí 200 korun.