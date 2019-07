Velká výprava kolem světa se blíží ke svému konci. Poslední výprava žlutých trabantů napříč kontinenty se bude konat ve velkém stylu. Tým se bude tentokrát skládat pouze z mužské sestavy.

Do čela smečky se opět postaví cestovatel Dan Přibáň. Žlutý cirkus míří z Indie až domů. Překonává velké překážky v podobě Himalájí, výškových rekordů a dokonce prchá před policií. I přes to, že jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-polská posádka se s nimi úspěšně pere s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti.