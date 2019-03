Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí, potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! Tak neváhejte a přijďte do příborského kulturního domu ve středu 13. března. Představení Maxipes Fík začíná v 17 hodin, o den později hraje Maxipsa Fíka Divadlo Krapet i kulturním domě v Kopřivnici. Tam začíná představení v 10 hodin. Vstupenka na obě představení stojí 50 Kč. (tj)