Letos podruhé se uskuteční Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který vznikl spojením festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy.

Leoš Janáček. | Foto: repro/DENÍK

Koná se v termínu od 28. května do 1. července a opět pozve diváky nejen do velkých koncertních síní, ale také do sakrálních prostor, zámku, hornického muzea, rozhlasového studia nebo open air prostor v Hukvaldech. Po dobu pěti týdnů se v Ostravě, na Hukvaldech a dalších 10 okolních městech představí osobnosti, jakými jsou pianista Sergei Babayan, houslisté a houslistka Renaud Capuçon, Milan Paľa, Ivan Ženatý, Isabelle Faust, filharmonici z Toulouse, dirigent Kristjan Järvi nebo „domácí“ klavírista Tomáš Kačo a mnozí další.