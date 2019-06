TIP Deníku: Petr Šigut vystavuje

V památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla ve Frenštátě pod Radhoštěm se ve čtvrtek 13. června uskuteční slavnostní zahájení výstavy fotografa Petra Šiguta s názvem To nejlepší za 10 let. Vernisáž začíná v 17.00 hodin a výstava potrvá do 22. července.

Ilustrační snímek. | Foto: David Rošický

Autor: Redakce