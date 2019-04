Přijďte si poslechnout inspirativní povídání o tříleté cestě za zdravím a ztracenou láskou, která vedla tak dlouho na východ, až skončila tam, kde začala.

Ilustrační foto | Foto: archiv Bernardové

0 sponzorů, 20 000Kč do začátku, 35 měsíců, 5 kontinentů, 42 zemí, 25 000 km na kole, 2.000 km v kajaku, víc jako 200 efektů, 8 sjetých pneumatik, přejezd Pamíru, And nebo Sahary, ztroskotání v Karibském moři, splutí Amazonky, spaní v +47 stupních Celsia i -18 stupních Celsia, stovky nocí ve stanu a stovky nocí v hamace nebo taky třeba 21 dní v bez sprchy. To vše byla cesta Matěje Balgy, věčného hledače dobrodružství a romantiky, nomáda, cyklisty, vodáka, příležitostného konstruktéra přehnaně dlouhých souvětí, aspirujícího filosofa a alkoholového entusiasty. O svém dobrodružném putování se rozpovídá ve čtvrtek 18. dubna od 18 hodin v novojičínském Klubu Galerka. Vstup na přednášku v předprodeji stojí 70 Kč, na místě zaplatíte o 30 Kč více. (tj)