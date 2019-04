Jeden velký večerníčkový kamarád zavítá v sobotu 27. dubna do Frenštátu pod Radhoštěm.

Asi málokdo nikdy neslyšel větu „Tatí, já byfem chtěla pfa". Ano, malá holčička Ája si přála malého pejska. A z toho malého pejska vyrostl velký pes Fík. Z malého dobrodružství tak začalo velké a neobyčejné. No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, řídí auto, dostane angažmá v cirkuse? Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! Pohádku na motivy knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna Maxipes Fík přiveze do Frenštátu pod Radhoštěm pražské divadlo Krapet. Zahraje ji ve velkém sále kulturního domu od 15.30 hodin.