TIP Deníku: Výstava bosých sandálů

Víte, co jsou to barefoot sandály? Vyrazte v neděli 28. dubna do knihkupectví a kavárny Jiřího Fialy, kde proběhne výstavka těchto bot. Výstava bude probíhat celý den od 9 hodin, přítomna bude také lektorka šití bot podle BB Dana Tesařová.

Ilustrační fotografie | Foto: Foto: Deník

Autor: Redakce