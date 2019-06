Ze skutečných událostí vychází třináctidílný seriál Místo zločinu Ostrava, který představí dvojici zdánlivě odlišných kriminalistů. Vyšetřování se zhostí Pavla Beretová, sama původem z Ostravy, a Stanislav Majer v rolích Emy a Honzy – přímočaré, racionální a soutěživé ženy a jejího výbušného a náladového kolegy, který ve službě bere vše osobně a neúspěchy považuje za své osobní. Ostravské případy z nedávné doby budou režírovat Dan Wlodarczyk s Janem Hřebejkem, v dalších rolích se v seriálu objeví Karel Dobrý, Pavel Kříž nebo Štěpán Kozub.

Zločiny Velké Prahy

Na tradici oblíbených historických detektivek má ambici navázat desetidílná série režiséra Jaroslava Brabce Zločiny Velké Prahy, kde se v roli jednoho z vyšetřovatelů představí Jaroslav Plesl. Tvůrci nás zavedou do Prahy dvacátých let minulého století, kdy došlo ke sloučení centrální Prahy s osmatřiceti městy a obcemi a vznikla tak Velká Praha. Toto sloučení s sebou neslo i mnoho společenských změn.

Velká Praha byla méně bohatá a vznešená než centrum a přinesla s sebou do hlavního města specifické formy kriminality, které místo četníků začala potírat pražská státní policie. „Ve středu seriálu stojí inspektor Budík, který jako ctižádostivý muž velmi těžce nese, že kvůli politickým tlakům velí jen v té Velké, zablácené Praze, a ne v té důležité a vznešené centrální,“ uvádí autor námětu Michal Dlouhý s tím, že jednotlivé kriminální příběhy jsou inspirovány dobovými spisy.

Jednoduše Sever

Na Ústecku vzniká pod dohledem Roberta Sedláčka seriál s názvem Sever. Autorem scénáře je Zdeněk Zapletal, který se s režisérem potkal například při práci na seriálu Život a doba soudce A. K. Inspirací jim byly tentokrát skutečné korupční kauzy. „Spouštěčem událostí je solární elektrárna,“ naznačuje producent Petr Bílek.

„Seriál má hodně samostatných příběhů, v každém dílu se řeší jeden konkrétní kriminální případ, a zároveň má dvě linie, které se táhnou celou šestidílnou sérií,“ uvedl režisér s tím, že případy se zabývá kriminalista Petr Svoboda.

„Začíná na úřadě, kde se mu nelíbí některé změny v územním plánu, šťourá do toho a nechce se toho pustit. Nakonec odejde k policii a tam zase začne strkat nos do jiných věcí,“ prozradil představitel hlavní role Jiří Mádl, jehož parťáka hraje Štěpán Benoni. Sever republiky seriálové tvůrce táhne – v Ústí nad Labem se odehrává také druhá řada Rapla, nedaleký Most proslavil nedávno stejnojmenný divácký hit.

Hlava „brněnské“ Medúzy

Z Moravské galerie zmizí ceněné dílo nizozemského malíře Petera Paula Rubense Hlava Medúzy a případ dostane na starost vedoucí brněnských kriminalistů v podání Jitky Čvančarové. Její Karin je emancipovaná žena, která vyniká empatií a silnou intuicí, díky čemuž má u svých kolegů respekt.

„Osmidílný seriál diváky zavede do Jihomoravského kraje. Jako symbol našich kriminálních příběhů jsme si vybrali hlavu Medúzy. Co jeden jedovatý had v její hlavě, to jeden příběh, jeden zločin, jedno zlo,“ říká režisér Filip Renč a pokračuje: „Je pro nás velkou výzvou přijít v dnešní bohaté produkci detektivek a kriminálek s originálním realizačním řešením. Jednotlivé příběhy jsou tedy kombinací skutečných kriminálních případů a fikce autorů. Co se týká stylu vyprávění i hudební dramaturgie, rád bych obnovil atmosféru českých kriminálek ze šedesátých let. Jednoduchá napínavá hudba, napětí, účelné dialogy, tajemná atmosféra a minimální barevnost obrazu.“

Četníci ze Znojma

Ve stejné době jako Zločiny Velké Prahy, ale v jiné lokaci se odehrávají i Četníci ze Znojma, seriál navazující na úspěšné Četníky z Luhačovic. „Seriál vznikne přímo ve Znojmě a jeho okolí, přičemž dvě z hlavních postav první řady, tedy Četníků z Luhačovic, budou pokračovat i zde. Způsob vyprávění nových Četníků ale trochu zvážní. Na druhé straně mohu slíbit, že nové postavy, které si diváci oblíbí, nezabiju hned při první možné příležitosti,“ říká scenárista Petr Bok s tím, že přesunem děje do Znojma se navíc otevírá hlavní téma celého seriálu: česko-německé vztahy, které ovlivňovaly život Československé republiky v podstatě po celou dobu její existence.

Diváci se mohou těšit na případy inspirované dobovými událostmi v nově vzniklém pohraničí, jehož existence od základů změnila politickou, ale i sociální situaci. V hlavních rolích četníků Lásky a Cmírala opět uvidíme Roberta Hájka a Martina Donutila.

TOM FRANZKI