Kopřivnice – Už potřinácté se budou tento pátek a sobotu rozdávat v kopřivnickém Kině Puls ceny pro nejlepší regionální televizní studia. Po oba dny budou probíhat kromě hodnocení soutěžních prací také odborné semináře.

Vloni byl dvanáctý ročník soutěžní přehlídky tvorby regionálních televizních studií Kafka. | Foto: Deník/Markéta Kovalová

Tradiční soutěžní přehlídka regionálních regionálních televizních studií, která se rok co rok koná pod názvem Kafka, je zase tady. Už potřinácté se to nejlepší z regionálního zpravodajství či vlastních reklamních či publicistických děl tento pátek a sobotu sjede do Kopřivnice. Přehlídku tvorby regionálních televizních studií České a Slovenské republiky připravuje Kabelová televize Kopřivnice. Svou práci v ní předvedou ti, kteří zpracovávají a zajišťují regionální zpravodajství nebo vytváří vlastní pořady.