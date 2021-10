Kostýmy Křemílka a Vochomůrky, stejně jako od spousty jiných pohádkových postav, pařezovou chaloupku se skluzavkou i další pohádková obydlí. To vše bude k vidění od soboty na nové výstavě věnované pohádkám a obzvláště Večerníčku. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet dabování, zahrát si nejrůznější hry, díky zavěšeným televizím s průzorem se na čas ocitnout v „bedně“ nebo si zkrátka jen prohlížet a pročítat informace o desítkách a desítkách večerníčkových příběhů.

Dozví se například, jaká je padesátka nejoblíbenějších, nebo si prohlédnou ultrafány. „Jsou to originály z krátkého filmu – fólie, na nichž se animované pohádky dělaly. Návštěvníci tak uvidí jakési polotovary toho, z čeho večerníčky vznikaly,“ láká na jeden ze skvostů kurátorka výstavy Jana Sommerová.

Dárek k sedmému výročí

„Na výstavě se stále pracuje, dodělávají se detaily, ale na sobotu bude vše špičkově připravené,“ slibuje ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina, pro něhož je nová výstava velmi příjemným počinem. V sobotu, kdy se pohádkové brány otevřou návštěvníkům, se mohou děti těšit i na bohatý doprovodný program.

„Výstavu zpřístupníme v den, kdy také slavíme sedmé výročí otevření světa techniky. Nová výstava proto je jakýmsi hlavním dárkem pro návštěvníky. Děti si vyrobí krtkovu zmrzlinu, budou zde kreativní dílničky, malování na obličej a spousta dalších doprovodných interaktivních aktivit ve večerníčkovém duchu,“ prozrazuje ředitel Světa techniky Jakub Švrček, podle něhož instalace výstavy v Ostravě proběhla v rekordním čase asi čtrnácti dní, zatímco jindy trvá déle než měsíc. Čas byl neúprosný.

Pohádky, potom Baník

Na přesun z Prahy se však večerníčková expozice připravovala asi tři čtvrtě roku, nové výstavy k první instalaci se pak podle Jany Sommerové chystají i rok a půl. V Ostravě však bude Večerníček ve znatelně větším rozsahu. K vidění budou pohádkové příběhy od těch nejstarších, mnohdy ještě černobílých, až po nejnovější.

„O budoucnosti české večerníčkovské tvorby přemýšlím takřka neustále. Mám ráda starou školu pana Trnky, ale dnešní doba je jiná a tvorba je zajímavá zase něčím jiným. Jediné, co mě mrzí, je to, že už se dnes tolik necení lidská ruka a vše se dává do počítačů,“ soudí Sommerová.

Výstava bude k vidění ve Světě techniky až do 31. března, kdy ji nahradí interaktivní fotbalová expozice Baníku Ostrava. „Věřme, že Svět techniky teď na nějakou dobu zůstane světem pohádek, a stejně jako v něm i zde nakonec dobro zvítězí nad zlem,“ míní Jakub Švrček.