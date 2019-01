Kopřivnice – Kulturní dům v Kopřivnici si ke koncertování pozval klasika a žijící legendu českého bigbítu Vladimíra Mišíka. Kultovní zpěvák několika generací naštěstí stále odmítá odejít do hudebního důchodu a zahraje a zazpívá ve městě Tatrovek už tento pátek.

Vladimír Mišík | Foto: archiv

Písně Variace na renesanční téma, Sladké je žít či Stříhali dohola malého chlapečka dávno zlidověly. Jejich interpret Vladimír Mišík má za sebou na české hudební scéně už pořádně dlouhou dobu. Český rockový zpěvák, skladatel, textař, svými spoluhráči a přáteli už léta mírně ironicky, avšak právem přezdívaný "Legenda", začínal s hudbou už na barrandovském truhlářském učilišti. Se svou první kapelou hrával po parcích Elvise a Semafor. Po krátké epizodě u Komet spoluzakládal jednu z nejslavnějších českých kapel 60. let Matadors, v jejichž čele se začal hudbou zabývat profesionálně.

Později prošel Orchestrem Karla Duby a založil první vlastní kapelu New Force, se kterou odehrál jediný koncert v srpnu 1968, posléze byl krátkodobě angažován jako sólový kytarista v George & Beatovens Petra Nováka. V zimě 1968 s bývalým kolegou z Komet a Matadors, kytaristou Radimem Hladíkem, založil Blue Effect. S ním se Mišík prezentoval na první dlouhohrající desce Meditace. Po jejím vydání byl ze souboru vyhozen, vzápětí jej bubeník Jaroslav ´Erno´ Šedivý pozval do další slavné kapely tehdejší doby, Flamenga. S ním natočil Vladimír Mišík dodnes nesmrtelné album Kuře v hodinkách na texty Josefa Kainara. Dříve než album stačilo vyjít, Flamengo se rozpadlo.

Ke konci první poloviny sedmdesátých let založil Mišík skupinu ETC, se kterou - přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech - koncertuje dodnes. Zároveň se začal věnovat vedlejšímu akustičtějšímu sdružení Čunderground, původně s Vladimírem Mertou, Petrem Kalandrou a dalšími, dnes vesměs se členy ETC.

Za posledních 30 let vydal Vladimír Mišík s ETC deset řadových alb, několik dalších kompilací a podílel se na několika vedlejších projektech. Za ta léta už ale začíná být na Mišíkovi patrná únava. „Ono to vystupování je výtečné, ale přejíždění z jednoho místa na druhé není pro mne vždy bez komplikací. Připadám si tím hraním někdy docela omlácený a ani se zdravím na tom nejsem úplně v pořádku," prozradil sám v jednom z nedávných rozhovorů.

V kopřivnickém Kině Plus při Kulturním domě vystoupí Vladimír Mišík tento pátek 15. května od 19.30. (mer)