Zájemci si mohou expozici City Campus Černá louka přijít prohlédnout každý všední den mezi 14. a 18. hodinou do Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA, který se nachází na adrese Nádražní 17, Moravská Ostrava. Vstup je volný. Výstava začala 3. září a její konec je naplánován na 24. září.

„Už za rok budeme kolaudovat naše nové budovy na Černé louce. Konečně nastal čas veřejnosti ukázat, co všechno do centra Ostravy přinesou,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

/FOTOGALERIE/ Jak bude vypadat nový kampus Ostravské univerzity a co všechno v něm bude možné zažít, přibližuje výstava s názvem City Campus Černá louka v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA v Ostravě.

