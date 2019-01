Sedlnice /FOTOGALERIE/ - Sběratelská výstava v Kulturním a informačním centru Sedlnice nabídla vskutku nevšední podívanou. Své nejlepší kousky v podobě panenek, zvonků a medvídků zde představily tři sběratelky.

Úderem deváté hodiny sobotního dopoledne 9. ledna započala v prostorách Kulturního a informačního centra Sedlnice výstava panenek, kterou doplnila taktéž sbírka medvídků a zvonků. V prostorném sále byly k vidění české i německé panenky, papírmaše panenky i jejich nemocnice. Kromě panenek zde mohli návštěvníci obdivovat také plyšové medvídky a zvonce v provedení z kovu i keramiky.

Uvedení výstavy se ale neslo v poněkud jiném duchu. Minutou ticha a oblíbenou písní uctili členové klubu důchodců i návštěvníci památku Zdenky Hanzelkové, která zemřela začátkem ledna. „S myšlenkou uspořádat tuto výstavu přišla paní Hanzelková. Opustila nás velmi náhle a všechny to poznamenalo, protože to byla žena, která měla neskutečný elán a tolik plánů do budoucna, kolik nemá kdejaká dvacetiletá slečna,“ vzpomněl starosta Sedlnic František Jordánek.

Rozpracovanou výstavu se v Sedlnicích podařilo dokončit a po dva dny měli návštěvníci možnost, shlédnout i sto let staré hračky. „Domlouvala se zde výstava sběratelů, zprvu to nemělo být jen o panenkách, ale sešlo se to tak,“ sdělila za kulturní centrum Sedlnice Lenka Šimurdová. Panenky i s nahlédnutím do jejich nemocnice zde vystavovala rodačka z Frýdku-Místku Pavla Dobíšková. „Panenky sbírám asi deset let a zaměřila jsem se na panenku České republiky. To znamená, že sbírám všechny panenky, vyrobené u nás, od porcelánových po další druhy,“ dodala Dobíšková. Její kolegyně, Renáta Holubová z Příbora, sbírá jen porcelánové panenky. „Tvořily moji první sbírku. „Postupně jsem je přestala kupovat, ale poté jsem znovu začala, když jsem viděla tolik krásných obličejů. Dám strašně moc na obličeje, a když se mi ta panenka líbí, tak je mi jedno, jestli je to panenka porcelánová, jestli je to miminko nebo jiná panenka,“ rozvedla Holubová. Její sbírky obsahují i takzvané šklebíky ze Španělska. „Spočítat se to moc nedá. Doma mám asi sto medvídků, ale panenek mám určitě víc asi sto čtyřicet. Vystavuji zde panenku, která má hodnotu asi osm tisíc,“ uzavřela s tím, že se jedná o opravdu drahý koníček. Zvony na výstavu poskytla Blažena Konečná z Nových Sedlic, jež se však na sobotní otevření expozice nedostala.