Po delší pauze začíná od pondělí 1. června promítat také kino ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jeho návštěvníci se mohou těšit na několik novinek.

Zákulisí kina, ilustrační foto. | Foto: Deník / Liba Mátlová

Tou první by měl být nový projekt Kino Senior, který chce kino, pokud to situace dovolí, zařazovat do svého programu od září. Další novinkou je nevídaný benefit pro návštěvníky, lépe řečeno pro jednoho šťastlivce. Ve spolupráci s firmou Cykloservis Prašivka kino připravilo velkou losovací soutěž s názvem „Do kina pěšky a domů na kole“.