Začínají Colours of Ostrava. Představí se The Cure i Kryštof

Nejenom světové hudební osobnosti, jako jsou The Cure, Florence + The Machine, ZAZ, Mariza, Tom Walker, Lewis Capaldi, Rosalía, ale také Kryštof a Buty, jakož i řadu dalších akcí nabídne letošní čtyřdenní mezinárodní festival Colours of Ostrava. Ten začíná dnes a v Dolní oblasti Vítkovic potrvá až do soboty.

Autor: Břetislav Uhlář