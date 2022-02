V Opavské kulturní organizaci OKO k 20. únoru končí ředitelka Marcela Mrózková Heříková. „Rozhodla se pracovat v místě svého bydliště, proto jsme se dohodli na tom, že spolupráci v únoru ukončíme. Za vše, co pro kulturu v Opavě udělala, bych jí chtěl poděkovat,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

V závěru roku totiž v Ostravě, podle informací Deníku už po druhé veřejnosprávní kontrole s neuspokojivými výsledky, rezignovala na obdobnou funkci Pavla Filáková, poslední dva roky ředitelka Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, na jejíž funkci radnice začátkem prosince vypsala výběrové řízení.

„Na pozici ředitele/ky CKV proběhlo řádné výběrové řízení a na základě výsledků byla do této pozice jmenována s účinností od 20. února 2022 paní Marcela Mrózková Heříková,“ potvrdil Deníku Vladan Kořený z oddělení starosty radnice Moravské Ostravy a Přívozu.

Cíl? Propojit střediska

Mrózková Heříková se v Opavě loučila se slovy: „Dostala jsem příležitost pracovat na podobném postu kousek od domova, v centru Ostravy.“

V OKO nastoupila jako krizová manažerka s tím, že měla stabilizovat tamní situaci, a přestože tam zažila spor s kurátorem, který celou věc označil za zpolitizovanou, s organizací chce externě spolupracovat i do budoucna.

Svůj čas bude ale primárně věnovat Ostravě. „Čtyři roky jsem tam pracovala, než jsem v roce 1989 odešla na volnou nohu, znám střediska, stále i některé lidi a mám pocit, že bychom v CKV konečně měli jít cestou soudržnosti, ne každý kopat za své středisko,“ řekla Deníku Mrózková Heříková, která tak bude mít pod palcem kluby Parník a Atlantik, Minikino, Gamu nebo výstavní síň na Sokolské.

Dramatický plán pro letošek je hotový, nový se začne tvořit na podzim, do té doby by se ředitelka chtěla zaměřit kromě lepší propojenosti středisek i na propagaci a kvalitní webové stránky. „Ještě jsem ani nenastoupila, nerada bych proto dělala větší prohlášení, ale jen dobrým propojením a nastavením systému se dá zachovat sláva Parníku a dalších,“ je přesvědčena Heříková.

Politika odnepaměti

V Ostravě se ozývají také hlasy, že coby členka hnutí ANO získala funkci přednostně, to ale odmítá. „Ať si škarohlídi přečtou můj životopis. Tlačenka je to tam, kde to někdo neumí a stejně ho tam dosadí. A byl tu takový – šel z hasičského sboru rovnou na post ředitele kultury. Kdybych tedy byla hasič, tak neřeknu, ale já se kultuře věnuju celý život,“ ohradila se Mrózková Heříková.

Na mysli měla deset let starou záležitost, kdy letitého ředitele CKV Moravská Ostrava Filipa Rohana, jehož komise za dobré výsledky navrhla na odměny a dva týdny na to byl radními odvolán, nahradil Martin Vidura. „Navíc byl zvolen bez jakéhokoli výběrového řízení,“ štvalo tehdy končícího Rohana.

K TÉMATU

Poslední ředitelé CKV Moravská Ostrava

2007 – 2013: Filip Rohan

2013 – 2019: Martin Vidura

2019 – 2021: Pavla Filáková

od 2022: Marcela Mrózková Heříková



Osm let s Marcelou Mrózkovou Heříkovou

2014 – nyní: zastupitelka města Ostravy

2014 – 2018: zastupitelka Moravské Ostravy v Přívozu

2015 – nyní: předseda spolku Perseus

2016 – 2020: zastupitelka Moravskoslezského kraje

2016 – 2018: radní města Ostravy

2018 – 2022: ředitelka Opavské kulturní organizace (OKO)

2019 – nyní: předseda dozorčí rady Domu kultury města Ostravy

od 2022: ředitelka Centra kultury a vzdělávání Moravské Ostravy a Přívozu