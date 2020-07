Aerial hoop je spojení gymnastiky, tance a fitness, to se mi na něm líbí. Kruh máme většinou zavěšený asi metr a půl nad zemí, můžeme se na něm houpat, tančit vedle, nebo se různě zavěsit a cvičit na něm. K tanci na kruhu jsem se dostala přes pole dance, protože v kopřivnickém domečku se dělala rekonstrukce prostor, kde byly umístěné tyče na pole dance. Měli jsme ukázkovou hodinu Aerial hoop, jako náhradu za to, že musely být tyče na pole dance rozložené. Naše instruktorka si od někoho půjčila kruh a naučila se pár cviků, které jsme si společně zkoušeli. Nikdo z nás to tenkrát neuměl.

