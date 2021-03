„Když má člověk možnost dělat kulturu, televizi a nějakým způsobem se starat i o památky, tak ho to do té obce vtáhne. Samozřejmě, že se na to člověk taky může vykašlat. Ale když ví, že za ním někdo stojí a umožní mu to dělat, což je jak bývalé, tak současné vedení obce, tak není důvod to vzdávat,“ uvádí Josef Odstrčil.

Už má důchodový věk, ale rozhodl se, že bude přesluhovat a pokračuje v práci vedoucího v Informačním a kulturním centru Sněženka Sedlnice i jako kameraman zdejšího Televizního studia Sněženka.

„Je to tím, že tu obec poznávám ještě více a narážím na lidi, kteří jsou schopní a ochotní pomoci něco pro tu obec udělat. Tak jsem si říkal, že je škoda nevyužít potenciál místních lidí. Chci nějak ještě dohnat, to, co jsem ještě nestihl. Rád bych se třeba podílel na záchraně zámku, což se pořád odkládá. Vypadá to, že v tomto ohledu začíná svítat na lepší časy a že některým lidem došlo, že Sedlnice toho moc historického k ukazování nemají – konkrétními věcmi jsou pouze zámek a básník Eichendorff,“ pokračuje Josef Odstrčil.

Práce v důchodu mu vyhovuje, říká, že mu aspoň zůstávají peníze na koníčky, jako je například sbírka gramofonových desek. „A díky tomu, že dostávám peníze, s nimiž jsem ani tolik nepočítal, tak je dávám do některých akcí v obci. Třeba do vybudování Vyhlídkové trasy nad Sněženkovým královstvím,“ poznamenává Josef Odstrčil a dodává, že nyní se na trase chystají změny k lepšímu, zejména v Aleji cen Miroslava Moravce.

„Je tam orientační tabule, na které jsou jen jména umělců, kteří tam vysadili třešně nebo vrbičky. Tak na druhou stranu té tabule přidáme fotografie těch herců, aby lidi věděli o koho vlastně jde,“ vysvětluje a dodává, že pořád je co dělat. S divadelníky a rybáři zrekonstruovali posezení u Eichendorffova pomníku. S rybáři, s divadelníky a sdružením pro rozvoj kultury a sportu udělali zmíněnou vyhlídkovou trasu kolem Sedlnic a po pěti letech zrekonstruovali také rozcestník před KIC Sněženka.

Sněženky jsou pro Sedlnice pojmem. Uchvátily i Josefa Odstrčila. Zdejší lokalita je přírodní památkou.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

V televizním studiu mají stále za úkol přinášet zpravodajství ze Sedlnic a dalších devíti obcí, ale vzhledem k současné situaci to teď dělají jinak. „Od nového roku jsme přišli s novým formátem, chodíme po obcích po podnikatelích a ptáme se. Pořad se jmenuje Jak se jim tu žije v době pandemie. Je to povídání s osobnostmi, podnikateli, muzikanty a dalšími místními umělci. Až to bude možné, budeme chodit po školkách a budeme se ptát malých dětí,“ nastiňuje Josef Odstrčil.

Jeho zjevným největším přáním je uvést v život zámek, který kdysi vlastník básník Josef von Eichendorff. „Ze zámku by mohla být galerie regionálních umělců. Se starostou jsme dali hlavy dohromady a napadlo nás, že by se to mohlo dát k využití uměleckým školám. Musí se to opravit, hlavně střecha a nabídne se to umělcům, kteří by do vnitřních prostor zakomponovali svá díla. Každý rok by se to obměňovalo. Nejprve dostanou prostor místní umělci, kteří se k tomu záměru mohou vyjádřit. Nejde totiž o výstavu obrázků, jde o celkové využití místností, aby to upravili k obrazu svému. Bylo by to na rok, končilo by to nějakou akcí v parku a pak by to zase dostal někdo další. Už jsou i umělecké školy, které by do toho šly,“ doplňuje Josef Odstrčil a dodává, že obec chystá rovněž revitalizaci zámeckého parku. Plánů má hodně, jedním z nich je i stavba nové kapličky na místě staré ve směru na Bartošovice. „Akorát, že je teď taková blbá doba, tak se všechno dělá hůř,“ uzavírá.