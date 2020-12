Daniel Svoboda z Holasovic patří mezi hodně aktivní lidi. Celým životem ho provází logicky i sport. Hrával fotbal, pak osm let dělal triatlon. Třikrát startoval na slavném Iron Manu. Vedle toho provozuje ve své vesnici hostinec, kde nyní sám vaří, a vedle toho dělá i do zlata. Právě obchod s cenným kovem ho chytil.

Daniel Svoboda startoval na Iron Manu, dělá do zlata a provozuje hostinec. | Foto: Archiv Daniela Svobody

Daniel Svoboda hrával v mládí fotbal, ale problémy s kolenem mu vystavily stopku. „Na doporučení lékařů jsem skončil a řešil, co budu dělat. V rámci rehabilitace jsem začal chodit plavat s Petrem Kopřivou (osobní trenér a triatlonista, poznámka autora). Jednou šli kluci po plavání běhat, ptal jsem se proč, řekli, že dělají triatlon. Šel jsem s nimi do toho a dělal jsem ho osm let,“ popisuje šestačtyřicetiletý Svoboda. „Trénovali jsme šestkrát týdně. Brzo ráno plavání, pak šel člověk do práce a večer dělal kolo a běh,“ popisoval svou osmiletou náplň. „Můj den začínal v pět ráno a v devět večer jsem chodil spát,“podotkl rodák z Holasovic.