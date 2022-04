„Nevím, zda to byl osud nebo štěstí, že jsem strávil jednačtyřicet let na státním gymnáziu a deset let na soukromém Gymnáziu Beskydy Mountain Academy. Státní gymnázium jsem absolvoval také jako student. Nastoupil jsem tenkrát do osmého ročníku. Nad námi byly ještě další dva. Tenkrát šlo o jedenáctiletou střední školu,“ zavzpomínal Vlastislav Skotnica s tím, že po maturitě odešel na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity do Brna. Když ji absolvoval a odsloužil vojenskou službu, vrátil se do Frýdlantu nad Ostravicí, kde začal učit v roce 1964.