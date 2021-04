„Vždycky mě zajímala historie. Naši kroniku nejprve psal bývalý předseda národního výboru, pan Leopold Biskup, který se tady přiženil někdy ve čtyřicátých letech a s tou dědinou se hodně sžil. Chodil po vesnici, po starých lidech a vyptával se jich. Zapisoval to do té kroniky a vydal i knížku Zaváté stopy,“ říká Ilona Stavinohová, která pracovala 28 let na místním obecním úřadě. Dodává, že Leopold Biskup mimo jiné chodil i za jejím dědečkem, který se narodil v roce 1888 a hodně si pamatoval.

Po Leopoldu Biskupovi, jenž dal dohromady kroniku od roku 1914 do roku 1990, převzala vedení kroniky bývalá paní ředitelka základní školy Jitka Staňková, která ji psala od roku1991 do roku 2017. „Vždycky říkala, že to vezmu po ní, a já jsem říkala, že jo. Že mě to bude bavit. Když byla starší a nemocná, tak jsme se dohodli, že to od roku dalšího budu psát já. Byla jsem na školení, dostala jsme na to certifikát. Ona mi všechno předala a také mi radila. Moc jsem se na to těšila a baví mě to,“ pokračuje Ilona Stavinohová.

Z kroniky obce i ze dvou knih, které o Bernarticích nad Odrou vyšly v letech 1937 a 1996 pořád čerpá. „Píši články do zpravodaje obce, do časopisu Poodří, hodně se mě ptají i lidi, jestli jim něco nezjistím. Snažím se vyhledat některé věci - třeba do roku 2020 jsem do kroniky znovu zopakovala historii vzniku spolků,“ poznamenává a upozorňuje, že podobně, jako v jiných obcích, i v Bernarticích byl problém se zachycením válečného období, neboť obecní kroniku v té době nikdo nevedl. Leopold Biskup si ale po válce půjčil školní a farní kroniku a sbíral i vzpomínky od lidí, z nichž někteří měli své vlastní zápisky. Tak se mu podařilo válečné období dopsat, jen fotografií je méně. Naopak hodně fotografií se uchovalo z 60. a 70. let, kdy se v obci hodně budovalo.

Občas Ilonu Stavinohovou někdo osloví s tím, že má nějaké materiály, naposledy to byla paní, která našla nějaké staré fotky po dědovi. „Nic nevyhazujeme. Tady na obecním úřadu je vše uložené – staré mapy, písemnosti a staré fotky. Hodně se o to zasloužila bývalá místostarostka Marie Mertová. Chodila po dědině a když lidi byli ochotní, tak to sbírala. Staré fotky máme naskenované v počítači, je jich více než tisíc. Nejvíce fotek je tam od třicátých let,“ podotýká Ilona Stavinohová.

Při pročítání kroniky a dalších písemností narazila na různé zajímavosti. „Třeba, jak tady žili cikáni. Za První republiky tady měli domovské právo. Na mě se obrátil člověk z nějakého romského spolku. Tak jsem byla v novojičínském archivu, tam měli pro mě nachystanou hromadu materiálů. Zjistila jsem, že všichni ti cikáni skončili v Osvětimi, možná dva, tři se zachránili. Bylo tam třeba napsané, že když je odvlekli, tak byla dražba jejích vozů a věcí. Je tam s německou precizností zaznamenané, kolik se za co utratilo. Nebo jsou zajímavé záznamy o tom, jak tudy táhla Napoleonova vojska nebo Prušáci. Jsou to zajímavosti zábavné i dramatické. Ty kroniky čtu často jako detektivku,“ doplňuje s úsměvem Ilona Stavinohová.

Sepisování má asi po dědečkovi, jenž byl legionář. „Děda sepsal svoje paměti, jak třeba narukoval do války, jak se vrátil, jak vzali zpátky hospodářství, jak jim ho pak sebrali komunisti. Chodili jsme spolu do lesa na procházku a on mi vždycky vykládal. A to ve mně zůstalo – odtud možná pramení i ten můj vztah k obci. Navíc se mi do rukou dostaly gruntovní knihy a já jsem tam objevila svoje předky z roku 1568, jak vlastnili grunt. Tak se chystám dělat rodokmen. Ale zatím na to nemám čas,“ uzavírá se smíchem Ilona Stavinohová.