S útlým vysokým mužem vstupujeme do horní části zahrady, kde stojí okolo pět karavanů. Od Jacoba Engela se dozvídám, že časem by v místě měl vzniknout park a karavany by měly sloužit turistům k přespání. „Ten dům je velký, ale nemá pokoje,“ vysvětluje Jacob Engel a pokyvuje směrem k hostinci.

Obcházíme velkou dřevěnou loď a dostáváme se k chatce, kde jsou panenky, matrace, malá lanová skluzavka. Nedaleko chatky je stůl pro stolní tenis, pálky jsou zavěšené na stěně další chatky. „Tady si mohou děti hrát a mezitím tatínek a maminka mohou sedět v hospodě. Viděl jsem situace, kdy děti seděly v hospodě a nelíbilo se mi to, tak jsem si říkal, že něco udělám pro to, aby to tak nebylo. Ta chatka je tady asi padesát let, nechtěl jsem ji zbourat, tak jsem ji renovoval. Může tady být dílna pro kluky, holky tam budou mít panenky, budou tam vařit a tak. Mým cílem není hospoda, ale rodinný podnik a zábava,“ pokračuje srozumitelnou češtinou s holandským přízvukem.

Scházíme okolo dalšího objektu, který slouží zároveň jako kryté pódium do nižší části zahrady, kde je pár dětských prvků, malé zahradní jezírko i kryté venkovní posezení.Po chvíli vstupujeme do hostince. Jako by se v něm zastavil čas. Stará dřevěná podlaha, dřevěné obložení stěn, které zdobí staré obrazy nebo jejich reprodukce, staré talíře, strop drží silné dřevěné trámy. Na jedné straně je v rohu výčep, na druhé divadelní pódium. Nedaleko něj stojí starý kulečník od věhlasného poválečného ostravského výrobce Bedřicha Melzera. „Jsou tady historické prostory, všechno jsem renovoval, všechno je originál. Snažil jsem se, aby všechno zůstalo původní. Chtěl bych, aby ten dům stál určitě ještě aspoň sto roků. Bude se tady moci hrát divadlo, tancovat, a tak,“ nastiňuje své představy majitel hostince Na rozcestí.

Nizozemec Jacob Engel si Heřmánky zamiloval. Hostinec Na rozcestí je jeho srdeční záležitostí.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jacob Engel je podnikatel z Holandska, který v České republice působí už dlouho. Bývalý sportovec kdysi v Holandsku poměrně úspěšně zápasil, později trénoval zápas v Ostravě. „Už za komunistů jsem pomáhal lidem sehnat víza, aby mohli cestovat do Holandska. Když tady komunismus skončil, telefonovali mi lidé odtud, že by chtěli u mě v Holandsku práci. Říkal jsem jim, že budou moci pracovat a přitom zůstat u rodiny. A tak jsem v Ostravě udělal firmu. A když jsem hledal prostory pro kancelář, uviděl jsem na internetu tento dům v Heřmánkách,“ vysvětluje Engel, jak se v roce 2009 do Heřmánek dostal.

Navštívil obecní úřad, kde zjistil, že dům je pro obec velkou zátěží, a tak ho koupil. Byl ve špatném stavu a Jacob Engel se hned pustil do jeho renovace. „Moc se mi ten dům líbil. Říkal jsem si: firmu vedou dcera se synem, jsem na důchodě, mám na to čas, tak jsem se hned pustil do renovace. Je to moje srdeční záležitost, všechno jsem dělal svýma rukama,“ upozorňuje.

Jak je dům starý, to nizozemský důchodce neví. Informace o stavení jsou neúplné. V přízemí našel letopočet 1934, ale při renovačních pracích objevil trám na kterém byl letopočet 1895. „Majitelem byl podnikatel v kamenolomu Hanel. Myslím si, že ten muž dům neukončil a chtěl ještě pokračovat, ale přišla válka a po ní musel pryč. Tak se snažím to dodělat,“ dodává Jacob Engel a ukazuje mi nové toalety, které vybudoval s tím, že chce udělat ještě další a také sprchy.

Mezitím vcházíme do další místnosti, za níž je salonek pro zhruba třicet lidí s klavírem, barem a malým výčepem. Potom mě majitel ještě vede do prostor, které připomínají vinný sklípek. Přitom mí říká, že hostinec má otevřeno jen od pátku do neděle. Důvodem je málo lidí, skutečnost, že občas odjíždí do Holandska, a také je problém sehnat dobrou obsluhu.„Vím, že mě ještě čeká hodně těžké práce, ale chci v renovaci pokračovat. V příštím roce to tady zase bude lepší,“ věří Engel.