Jan Čmelík: Mám zlatou horečku!

Jan je dvaatřicetiletý nadšenec do zlatokopectví. K jeho největšímu koníčku ho přivedla náročná práce ve strojírenství. Kromě hledání zlata se věnuje také kulečníku, a to na profesionální úrovni. Po střední škole odešel do Brna, kde začal studovat a pracovat ve strojírenství jako vývojový pracovník. Sám tvrdí, že právě jeho zaměstnání mu k zlatokopectví otevřelo dveře. „Moje práce je náročná, hledal jsem nějaký únik z „blázince“,“ řekl hned na úvod. Nechtěl však jen tak bezcílně vycházet do přírody. „První, co mě napadlo, že bych mohl chodit po hradech a zámcích, jenže na to úplně nejsem,“ odvětil Jan Čmelík.