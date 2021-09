Fotí od sedmdesátých let 20. století, působil v různých fotokroužcích. V letech 1979 až 1981 dělal Institut výtvarné fotografie na dnešní Slezské univerzitě v Opavě. „Fotografování byl pro mě hlavně koníček, neměl jsem záměr dělat to jako profesi. Jenže po revoluci se situace změnila, oslovili mě, jestli se tím nechci živit, tak jsem nastoupil do nově vzniklého reklamního oddělení ve Vítkovicích. Potom už to přerůstalo. Zakázek přibývalo, tak jsem šel na volnou nohu. Dělal jsem pro stěžejní zákazníky, jakými byly Vítkovice a další firmy a tam jsem se odstřihl od volné tvorby. Nebyl na ni čas,“ říká Jan Lipina.

V roce 1997 s manželkou koupili v Jistebníku dům kvůli tomu, aby Jan Lipina měl svůj ateliér a nebyl v pronájmech. Vedly je k tomu i další okolnosti. „Díky tomu jsem se k volné tvorbě začal pomalu vracet, byl to Jistebník, příroda a další tvorba. A začal jsem vystavovat. Manželka je výtvarnice, učí na Gymnáziu v Porubě, takže ty cesty nás propojily tvorbou i koníčky. Tak jsme začali uvažovat nad tím, co s těmi prostory,“ pokračuje Jan Lipina a dodává, že v roce 2002 se do Jistebníku přestěhovali z Poruby, a pomalu dospěli až k tomu, že v roce 2013 s přáteli vytvořili Galerijní ulici a o rok později Galerii U foťáka.

„Profesně se pořád živím fotografií, i když už mám důchodový věk. Víceméně je to ale reklamní fotografie. Stěžejní je pro mě Romotop. Portrétní fotografii se věnuji málo. Fotit lidi na zakázku mě až tolik nebaví. To není pro mě to pravé ořechové. Když už fotím portréty, tak podle sebe – ti lidi o tom samozřejmě vědí. Fotím hodně pro sebe. To mě pořád drží,“ poznamenává Jan Lipina.

Když už byla v Jistebníku galerie a Galerijní ulice, proč by tam neměl být Galerijní rybník? Vznikl na okraji obce jako jeden ze soustavy šesti rybníků. „Nebylo to vždy místo, které vypadalo době. Někdy v roce 2014 to koupil nový majitel. Postavil si tam barák a chtěl ty rybníky nějak zvelebit. On i manželka jsou trochu fandové umění, tak jsme jim spíše z recese řekli: Tak který z těch rybníků bude Galerijní? A on kupodivu na to slyšel a řekl: Tak si vyberte. Tak jsme si vybrali a v následujícím roce jsme tam začali dělat sochařské sympozium,“ popisuje Lipina vznik další jistebnické zajímavosti.

Fotografie zdobí Galerijní ulici v Jistebníku, ale i další místa v obci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Sochařské sympozium, které Jan Lipina připomíná, vzniklo náhodou. Díky jeho bratrovi, jenž je galeristou v Praze, se v Jistebníku začalo konat malířské sympozium, jehož se účastnil také známý výtvarník Boris Jirků. „On je také je dobrý sochař a přišel s nápadem ať uděláme i sochařské sympozium. Takže se to začalo dělat u rybníka, loni to bylo poprvé u nádrže. Je to jeden z nejkrásnějších prostorů v Jistebníku a ten záměr, který má obec, je skvělý. Loni se to povedlo i díky tomu, že to bylo uprostřed obce a podařilo se vtáhnout i místní. Chlapi třeba seděli u piva a my jsme potřebovali otočit kládou, která měla stovky kilogramů. Tak deset chlapů se zvedlo a ochotně pomohlo. Letos to vypadalo podobně, ale když přijeli Slováci, tak ten den se dozvěděli, že se do čtvrtka musí vrátit, protože jim změnili podmínky,“ poznamenává Jan Lipina.

Jistebnický fotograf se rozhodně nenudí. Tak dvakrát do roka také obměňuje fotografie v Galerijní ulici. Letos poprvé jsou tam k vidění i barevné fotky. „Jiné, než černobílé, jsme tam nechtěli. Ale pak jsem některé fotky trochu upravil. Jsou to nové věci ze sympozií a z lidí, kteří tady něco dělali. Druhá část jsou historické, které se obměňují a na konci jsou olympionici a fota Studénky, která jsme vytáhli z muzea. Je tam okolo stovky fotek,“ uzavírá Jan Lipina.