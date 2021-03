Život dnes sedmdesátiletého Jaromíra Heryána je spjatý se zemědělstvím, je ale také muzikant a jeho dalším velkým koníčkem je objevování historie regionu, ve kterém žije. K historii ho přivedlo výročí obce Jílovec v roce 1993.

Jaromír Heryán je majitelem zemědělské zkušební stanice, muzikantem a také se zajímá o historii obcí, kde žije. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Do Kujav se Jaromír Heryán, podle jeho slov, přistěhoval za prací. Původně byl z Hladkých Životic, kde mnoho let dělal agronoma v JZD Niva. Bydlel ale třináct let v Jílovci, části Fulneku. V roce 1992 dostal nabídku jít do Kujav, do zkušební stanice Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který byl pod ministerstvem zemědělství.