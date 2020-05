V Tatranu začal zprvu jako hlasatel. „Byla to úspěšná éra, kdy jsme postupovali z I. A třídy až do druhé ligy, kterou jsme hráli ve Fulneku. Staral jsem se o veškeré organizační zajištění klubu. Dá se říct, že jsem si vyzkoušel, co obnáší práce ve fotbalovém „pralese“, ale také v profesionální soutěži. Druholigová licence se pak převedla na Duklu Praha. Fotbal v Jakubčovicích se vrátil na amatérskou úroveň a dodnes se tam hraje I. A třída, za což jsem velice rád,“ zvedá prst Rovňan. Celkem byl u jedenácti postupů, což je slušná porce.

Zdroj: Deník/František Géla