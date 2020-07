Rodina Molnárů je úzce spjata s jakubčovickým fotbalem. V dobách slavných, kdy za vesnici v „Oderském Kaprunu“ kopal proslulý Pavel Hapal, působil Josef Molnár v roli sekretáře, mimo jiné v roce 2017 obdržel cenu doktora Václava Jíry za přínos fotbalu v MS kraji.

Kamil Molnár hraje fotbal i futsal | Foto: Archiv Kamila Molnára

Oba synové David s Kamilem kopali na hřišti. Tatran to tehdy díky mecenáši Josefu Hájkovi dotáhl až do druhé ligy. V současné době vesnice, jejíž součástí je kamenolom, působí v I. A třídě a Molnárovi jsou znovu u toho. David trénuje a Kamil je hrajícím sekretářem. A by toho nebylo málo, maminka Ludmila provozuje hospůdku na hřišti, táta dělá vedoucího a angažuje se u mládeže.