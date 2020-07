Moje mamka byla u koní od 14 let, takže jsem na její úkor pokračovatelka, vyrůstala jsem u nich. Na svůj první koňský zážitek si pamatuju živě - byly mi tři roky, jezdila jsem na klisně Luně ve westernovém sedle. Velkou vzpomínku mám, když mi bylo šest, to mi naši koupili koníka a tak jsem začala závodit na menších překážkách ve westernovém sedle. Pak jsem to stupňovala a v osmi letech jsem poprvé mohla začít skákat parkur.

Závody se konají v různých areálech, kde je dobrý povrch, personál, i zázemí. Samotná příprava probíhá jako trénink, závody jsou každý týden o víkendu, ale zahraniční závody už se jedou dřív, třeba od čtvrtka. Den předem se kůň čančá, a musíme ho udržovat v klidu, je to na něj taky psychický nápor. Jezdec si pak projde parkur za sebou, skočí si skok, a jde se na start. To je takový jeden moment, ale pro nás jezdce je to strašně dlouhá chvíle.

Zdroj: Archiv Terezy Liďákové

Já se soustředím na hrozně moc faktorů - aby kůň správně cválal, aby vyšly všechny skoky, abych ho moc nepotáhla… Zkrátka, je to práce na milimetry a sekundy a jakákoliv zádrhel tam hraje obrovskou roli. Většinou se jezdí dva závody za jeden den, a pak už se jen kůň vykrokuje a je klid. Pokud ale někam na závody cestujeme, tak jsou závody ještě náročnější, protože cesta je pro ně stejně namáhává jako čtyři další parkury před tím závodem opravdickým.

Koně jsou neuvěřitelně empatická zvířata, vycítí, jestli jste šťastní nebo smutní. Proto když jsem při jezdění naštvaná, tak kůň to cítí a je taky podrážděný, hranice přenášení emocí je úzká. V koních jsem se naučila hledat podporu než na ně přenášet svoje emoce, moc jezdců tomu nerozumí, ale já k nim chodím klidná, vyrovnaná, moc je miluju a tím, že jim předávám lásku, tak oni mi ji vrací. Kůň může ve vteřině ublížit, ale když mu dáte důvěru, kterou ve vás potřebuje, tak se vám to vrátí a toho já využívám.

Zdroj: Archiv Terezy Liďákové

Být koňařem je časově náročné - ze školy běžím ke koním, házím seno, čistím, krmím. V osm večer lehnu do postele a spím, ráno se to jede zase znovu. Během závodů je to náročné na psychiku, protože závod je na dvou bytostech. Na atletických závodech běžec běží sám za sebe, tady jsme dva. A musím myslet na to, že kůň je stále zvíře, nevyzpytatelné zvíře, které může každým krokem zabít.

Úspěch je parkur dojet živá a zdravá, to je nejdůležitější, když je kůň i jezdec zdravý na konci. Proto těm koním, které už mám delší dobu, věřím. Měla jsem poníka, co pro mě znamenal hrozně moc, s tím jsem jezdila parkur, ale když mi dovezou nového koně a já nevím, co čekat, tak samozřejmě dávám pozor a k novým koním mám respekt. Momentálně mám dva mladé koně, takže bych tuto sezonu chtěla dosáhnout co nejvyšší výkonosti s valachem a s klisnou se umístit v kategorii mladých koních.

Zdroj: Archiv Terezy Liďákové

Na závěr bych chtěla dodat, že situace jezdeckého sportu je strašně o penězích, talent už nehraje roli jako peníze. A to mi je líto, protože v minulosti to bylo velké umění s koněm komunikovat, ale vlivem zbohatlíků to už není to, co bývalo a jezdci jsou rozděleni na dvě skupiny – na bohaté, kteří kupují od těch druhých, kteří jim ty koně připravují, aby je mohli mít. I tak jsem ale moc ráda, že mě celá moje rodina podporuje, protože bez ní by to nešlo. A když se jedou nějaké velké závody, sejdeme se všichni u televize a fandíme u obrazovky.

Poté se mi ještě podařilo vyhrát ve Stylu šampionát nejlepších jezdce, a získat bronz na MČR v roce 2017. Toho si moc cením, protože jsem měla nového poníka a byl to outsider, nikdo nevěřil, že by se mohl takhle umístit. Do budoucna bych chtěla jet na MS v mladých koních a úplně nejvíc bych chtěla na olympiádu, protože věřím, že bez cíle to nemá smysl.

Tereza Jelínková