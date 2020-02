Plavání s ploutvemi mě fakt baví (na snímku uprostřed). Nejraději bych pořád jenom plaval, zlepšoval časy. Mým vzorem je člen našeho klubu Jakub Jarolím, ale plavat bych s ním zatím nechtěl, protože je fakt dobrý (smích). Pokud bych dostal šanci plavat v zahraničí, tak bych to možná zkusil, mohlo by to být zajímavé. Líbilo by se mi, kdyby se ploutvové plavání dostalo na olympiádu, protože je to úplně jiný sport než ty ostatní, co tam jsou a byl bych strašně rád, kdyby se mi podařilo se na olympiádu dostat.