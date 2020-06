Opět to byla politicko-kulturní satira. Vydrželo to pár roků, ale když Milan Baron odešel ze Salaše, šlo to k zániku. Zkoušeli jsme ve Sněžence v Sedlnicích, ale nebylo to komu „prodat“. Loni jsme založili SPR III, začali jsme nacvičovat, teď jsme to na čas přerušili, ale chceme se k tomu vrátit. Byly by to ale spíše takové jednoaktovky do restaurací.

Zdroj: Deník /Ivan Pavelek