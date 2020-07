Výstavu jsem nazvala podle největšího obrazu – Znovuzrození. Je tam květ života, který se rozpíná, a z něj se rodí další buňky. Když přišla mamka a viděla ho, řekla: Mi to připadá jako EKG a jako by se rodilo něco nového. A já na to: No, tak to má být. Byla jsem ráda, že to tak taky cítí. Vystavuji čtyřicet mandal, dvacet devět se už prodalo. Když jsem s mandalami začala, jen jsem je vybarvovala, pak jsem si je začala i rýsovat. Po čase jsem chtěla dostat mandaly dál, tak jsem začala malovat i pro lidi. A také jsem začala vyrábět zrcátka s mandalami. Věděla jsem, že i to pomáhá, chtěla jsem předávat radost.

Asi tři roky nazpět mi zavolala kamarádka, že má doma plátno a chtěla, abych jí namalovala mandalu. Řekla jsem, že se asi zbláznila, že nevím, jak to namaluji. Začala jsem hledat způsob, jak na mandalu na plátně a objevila jsem fixy, které na tom dobře drží, tak jsem začala s radostí malovat na plátno. Zjistila jsem, že na papíře to nemá takovou hloubku jako na plátně. Fixy kombinuji i s barvami. Přelívám je do lahviček s hrotem nebo to kombinuji s injekčními stříkačkami.

Vše už si připravuji a dělám sama. Když chci malovat, rozhodnu se, co chci ztvárnit. Třeba metatronova krychle, ta má daný tvar, stejně jako květ života. Rozkreslím si to na papír, abych věděla, jak to narýsovat, napíši si postupy, jak udělat kterou čáru. Potom rýsuji přímo na plátno kružítkem. Vychytala jsem typy kružítek. Nejlepší jsou ty po mých rodičích, když chodili na střední školu (smích). Nebo když je obraz velký, tak rýsuji s pomocí hřebíčku a šňůrky.

Každá mandala vyjadřuje nějaký pocit. Někdy jsem začala malovat od chvíle, kdy jsem vzala do ruky plátno, se záměrem, že budu malovat třeba Uzemění. Věděla jsem, že tam chci mít čisté barvy a že tam bude zlatá, měděná a stříbrná. To jsou takové vyšší barvy, mají jinou frekvenci. Každá barva má jinou frekvenci a jinak působí. Například čakrové mandaly mají červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, světle modrou, tmavě modrou, fialovou – tak jsou dané čakry i v našem těle.

Některé mandaly jsem dělala, když jsem cítila, že mám něco předat. Začala jsem malovat a nechala jsem se jen tak vést, a název vznikl až po domalování. Do středu dávám vždy zrcátko. Když ho tam nedám, přijde mi to neúplné. Líbí se mi hloubka, kterou zrcátka vytvářejí. Vnímám to tak, že každá mandala je odraz nás samotných. Ta, která se nám líbí, odráží v nás to, co prožíváme. Nebo to, co nám má dodat, jak nám má pomoci. Takže, když se do ní díváme, vidíme tam i sebe. Mandala pokaždé vypadá jinak – v noci, ve dne. Mandaly reagují i na UV světlo. Všechny mají fosforeskující barvy, lesklé kamínky a některé i drahé kameny.

Práce na mandale trvá různě dlouho. Podle velikosti, složitosti, podle mých pocitů. Dodržuji to, že když se sama necítím dobře, nemaluji pro lidi. Maluji si jen sama pro sebe na papír, pak to třeba roztrhám, spálím. Dělám si skrz to takovou arteterapii. Ale když maluji pro lidi, vždy si zapálím svíčku a mám takový malý rituál, aby skrze mě proudily správné energie, ať tam nedávám nic, co by mě trápilo. Pro lidi maluji třeba i podle numerologie, podle data narození, nebo dělám partnerské či rodinné mandaly. Lidi tam mají své symboly, mají vybrané své barvy, které rezonují s jejich čísly.

Jakmile mi bylo řečeno, že chemoterapii už ukončíme, tak jsem si řekla, teď mám čas se dát do kupy a začít tvořit. A toto je výsledek – výstava s názvem Znovuzrození. Abych měla dostatek obrazů, malovala jsem denně po celé dva měsíce vkuse, právě od chvíle, kdy jsem věděla přesné datum vernisáže. Jinak je tady na výstavě vidět práce celkem za půlrok. Každá mandala je pro mě příběh, planeta – je to brána do mých vlastních světů.

Vernisáž byla úžasná, měla jsem tady zpěváka Patrika Kee, který si hraje s hlasem a vytváří úžasnou, pro mě vesmírnou hudbu. Přišlo taky moc lidí. Předtím jsem z devadesáti procent malovala hlavně na zakázky. Kvůli výstavě, jsem to musela odložit. Všech čtyřicet obrazů bylo se mnou doma. Poslední noc jsem se na ně dívala a říkala si: Teď už budete svítit a zářit pro někoho jiného. Některé lidi, co si je koupili, ani neznám. Je to takový krásně tajemný pocit. Když výstava skončí, lidi si odnesou mandalové obrazy do svých domovů. Každý dostane k mandale i dopis, v němž bude popsané, jak všechno vnímám, tvořím. Dopis vždy vkládám dozadu za rám mandaly. Rám za mandalou je taková naše tajná brána, můžeme si tam dát přání, schovat dopisy, básničky, cokoli, a nikdo o tom nemusí vědět.

Zanedlouho, 1. srpna, odlítám na Sibiř do budhistického kláštera. Klasická medicína už mi nemá co nabídnout. Tak poletím za mnichy na takovou ozdravnou terapii. Setkala jsem se se dvěma pány, kteří tam byli. V den vernisáže jsem se dozvěděla, že máme koupené letenky. Nádhera! Sen se stává skutečností! Dojetím jsem se rozbrečela. Uvidíme, co vše tam zažiji. Mám objednávky, které chci dokončit, ještě než odejdu, ale nevím, kdy obrazy všem těm lidem namaluji. Ale mám z těch objednávek neskutečnou radost a moc se těším na každou další malovanou mandalu a na čas s ní strávený.

Když jsem nějak rozhozená, pro lidi nemaluji. Lidem říkám, že čas zhotovení mandaly je různý. Často se ve mně odráží právě jejich energie. Někdy mandaly trvají dlouho a kolikrát se to vyplatilo. Jeden pán měl objednanou mandalu a mezitím se s přítelkyní rozešli. Přišel, že tu mandalu už nechce. A já mu řekla, že ji ještě nemám, že mi to nešlo… Někdy cítím, že není kam spěchat. A zpětně vnímám, že se to vždy vyplatilo. Když někdo má mandalu mít, tak to přijde pro něho v ten pravý čas. Je to jako život, který nás neustále něčím překvapuje.