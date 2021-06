Fotit začala už před mnoha lety, když si s manželem pořídili fotoaparát, aby zachytili společné zážitky. Analogové fotoaparáty postupně nahradila digitálními zrcadlovkami, a jak sama přiznává, pořád se učí fotografovat. „Pořád fotím hlavně pro radost,“ podotýká.

Fotila hlavně pro sebe, až ji občas někdo oslovil, jestli by mu neposlala fotografie z té či oné akce nebo události. „Z toho nakonec vyplynula taková spolupráce, fotím třeba Slavnost města Nový Jičín a jiné akce,“ pokračuje Lenka Malinová a dodává, že fotografie ukládá na server Zonerama. „Jsou třeba lidi, kteří přijedou z daleka a vědí, že tam ty fotky najdou. Tak z toho pak mají radost,“ říká.

Kvůli focení má občas neobvyklé zážitky. Jako třeba, když fotila z vrcholu komínu v Šenově u Nového Jičína v místě dnešního nákupního centra. „Z toho jsem byla nadšená, ale ne všichni byli nadšení jako. Stavbyvedoucí o tom nechtěl ani slyšet, ale nějak jsme ho přesvědčila, že to zvládnu. Byl to můj první výlez na komín a vlastně i první slaňování,“ vypráví s úsměvem a hned upozorňuje, že kvůli fotografování vleze kamkoliv, ale vždy dbá na opatrnost.

Na svém facebookovém profilu v průběhu podzimu i zimy Lenka Malinová zveřejňovala fotografie, jak se, zpravidla se dvěma dalšími kamarádkami, koupe někde v přírodě, ve vodě obklopená ledem. Říká, že vždy měla raději chladnější vodu. „Tím, že kvůli pandemii člověk přišel o hodně věcí, tak letos to bylo poměrně časté,“ poznamenává.

Lenka Malinová ráda fotí, nosí kloboučky nebo barety a koupe se v třeba ledové vodě.Zdroj: se souhlasem L. Malinové

Poznávacím znamením Lenky Malinové bývá klobouk, v chladnějším období baret, v zimě něco teplejšího nejlépe aspoň se dvěma bambulemi. Svůj první klobouk dostala, když jí bylo šestnáct let, což už je nějaká doba. Dnes už jich má mnoho. Má je uskladněné v komíncích v krabicích. „Je tam vždycky etiketa s popisem toho klobouku, případně nějakým piktogramem. Jsou barevně rozdělené a roztříděné na podzimní, zimní, jarní a letní. Takže vždy po nějakém čase roce přichází přesouvání krabic zespoda nahoru,“ přiznává se smíchem Lenka Malinová.

Bez klobouku nebo baretu prý ji je možné vidět snad jen když jde z kadeřnictví. Mít klobouk na čerstvě upravených vlasech by jí připadlo jako neúcta vůči kadeřníkovi či kadeřnici. Na dotaz, zda má nějaké přání, které by si chtěla při focení splnit, Lenka Malinová přitaká, že ano a nejprve naznačuje, že by ráda spojila klobouky a komín. „Chci vylézt na komín Tonaku a vyfotit ten pohled odtud,“ upřesňuje s tím, že je jí jasné, že vše bude muset domluvit, včetně jištění