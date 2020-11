Kotala hrál dlouhé roky první ligu v Havířově, objevil se také v Třinci a Vítkovicích, kde málem nakoukl i do extraligy. Kariéru končil v Krnově, následně se vrhnul na trénování fotbalu. Z Vrbna se dostal do Baníku Ostrava, deset let byl i v Opavě.

„V dřívější době bylo možné hrát fotbal i hokej, nebylo to nic nezvyklého. Po nějaké době jsem se rozhodl dát přednost hokeji,“ začíná zajímavé povídání Martin Kotala, jehož kariéra odstartovala v Havířově. „Hráli jsme dorosteneckou ligu, v šestnácti už jsem byl i hráčem mužů, kteří hráli druhou ligu a bojovali o postup do první ligy.“ Postupu s Havířovem se talentovaný hokejista nedočkal, přesto si mohl vyšší soutěž vyzkoušet. Kotalu zlákal tehdy ještě prvoligový Třinec. „V sedmnácti si mě do áčka vybral Lojza Hadamczik. V té době jsem tam byl ale jediný takhle mladý kluk, takže jsem tam neměl žádnou oporu jako měl třeba Jágr v Hrdinovi, když hráli za Pittsburgh,“ pousměje se dnes již bývalý obránce.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Angažmá v Třinci nakonec bylo ale pouze epizodní záležitostí. „Lojza o mě hodně stál, nabízel mi v Třinci byt, ale bylo to pro mě strašně náročné, takže jsem se vrátil do Havířova. Tam už jsem začal za muže stabilně nastupovat,“ vzpomíná Kotala.

„Poté jsem nastoupil základní vojenskou službu, takže jsem odešel do VTJ Příbram, kde jsme také hrávali o postup do první ligy.“ Následně měl nadějný bek druhou velkou šanci prorazit na nejvyšší úrovni. „Přijel si pro mě Franta Černík, převeleli mě do Hlučína a byl jsem členem kádru Vítkovic. V tu dobu byli v týmu Šmehlík, Holáň, Tonda Plánovský, Flašar a další. Všechno hráči reprezentace,“ vyjmenovává Kotala.

Vysněný start v nejvyšší československé soutěži ale nepřišel, a tak přišel druhý návrat do Havířova. Ten ovšem mezitím dokázal postoupit do první ligy. „Pan Soukup, tehdejší trenér Vítkovic, nechtěl, abych seděl jako sedmý bek na lavičce, takže mě dal do Havířova. Hrávali jsme o postup do extraligy, krásná byla derby s Třincem. Navíc se mi dařilo, patřil jsem k plejerům, na kterých se to celé stavělo, o čemž svědčily i mé tehdejší smlouvy,“ pousměje se dnes dvaapadesátiletý fotbalový trenér.

S Havířovem Martin Kotala spojil nejvýraznější část svého hokejového života. Kariéru ovšem uzavřel v Krnově, kde byl dokonce v druholigové éře klubu hrajícím trenérem. „Vedli jsme tým s Jirkou Plevákem, který taky kdysi hrál za Vítkovice. Měli jsme vesměs opavské hráče,“ přemítá Kotala.

V osmatřiceti letech přišel konec hokejové kariéry. Martin Kotala se vrhnul na trénování fotbalu, který v mládí také hrával, ale nakonec dal správně přednost hokeji.

„Trénoval jsem ve Vrbně mládežníky, jednalo se o úplně mladé kluky. Když to řeknu trochu s nadsázkou, v kabině jsem musel být o dvě hodiny dřív, abych klukům zavázal kopačky a pospravoval chrániče. Dařilo se nám na turnajích, čehož si všimli v Baníku Ostrava, kde jsem následně působil u mládeže. Zvyšoval jsem si mezitím trenérské vzdělání, mám i UEFA A licenci, kterou jsem dělal v Olomouci.“

Kolem mladých hráčů chce ty zkušené

V Baníku vydržel Kotala pět let. Na dalším pokračování se ale nedohodl, a tak o jeho služby projevila konkurenční Opava, kde prožil dlouhých deset let, a nakonec se propracoval až k ligovému dorostu. „Práce s osmnáctiletými mě naplňovala. Jednalo se o nejvyšší soutěž, hráli jsme kvalitní zápasy. Už to ale asi ve mně dozrálo, abych se přesunul k mužům,“ uvažuje Martin Kotala nahlas.

V zimní přestávce sezony 2019/20 přišlo laso z divizního Bruntálu, který se po podzimu krčil s pouhými čtyřmi body na chvostu tabulky. „Když jsem do Bruntálu přišel, byl tým ve špatném stavu. Rozhodl jsem se týmu dát novou mladou krev, aby se kluci mohli adaptovat a po případném sestupu zabojovat o postup zpátky tak, abychom v divizi hráli plnohodnotnou roli. Jsem rád, že se nám už začínalo dařit. Mladé hráče chci obalovat pár zkušenými hráči,“ poodhaluje zkušený stratég svou filozofii. „Styl, jakým jsem přišel dělat fotbal do Bruntálu, byla možná trochu sebevražda, ale budoucnost místního fotbalu není ve starých hráčích. Vedení jsem hned řekl, že chci fotbal dělat s mladými, nebo spolupracovat prostě nebudeme. Chci budovat něco, co v budoucnu bude bruntálským fanouškům přinášet radost,“ doplňuje.

A jaké má Martin Kotala v trénování ambice? „Každý trenér má ambice. Kdyby přišla nabídka z vyšší soutěže, tak bych ji samozřejmě asi zvažoval. Teď jsem ale v Bruntále a chci, aby za mnou byla vidět nějaká práce a panovala se mnou spokojenost,“ uzavírá Martin Kotala zajímavé povídání.