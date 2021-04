Zbyněk Kubičík nejprve začínal stejně jako velká většina rozhodčích jako hráč a je odchovancem novojičínského hokejového klubu. „Je to tak. Hokej jsem hrál od nějakých šesti let až do svých zhruba dvaceti v Novém Jičíně,“ začíná bývalý obránce s povídáním. „V nějakých osmnácti jsem se snažil dostat do juniorky ve Vsetíně, která tehdy patřila ke špičce. To ale nakonec nevyšlo, asi jsem na to neměl,“ vzpomíná Kubičík na své hráčské časy. Po vsetínském zklamání přišla ještě jedna sezona v Jičíně, poté už ale hokejka putovala definitivně na hřebík a začala kariéra rozhodčího.

Ta se přitom začala psát už v Kubičíkových patnácti letech. „Bylo to během střední školy, člověk si chtěl přivydělat. Někteří starší kluci, se kterými jsem se bavil, začali pískat, tak jsem si řekl, že to zkusím taky. Nejdřív jsem tady pískal večerní ligu, potom už jsem měl i žáky. Na to mi stačila základní licence C,“ upřesňuje. „Céčková“ licence ale začala být brzy nedostačující. „Takže jsem šel na béčko, s ním už máte šanci pískat krajské soutěže a nejnižší soutěže dorostu a juniorů. Tam jsem byl tehdy na čáře, v osmnácti už jsem pak šel na profi licenci, se kterou už jsem byl nasazovaný i do republikových soutěží.“

Nejvyšší licence se ještě dělí na několik pomyslných úrovní, kterými musel Zbyněk Kubičík pracně postupovat. „Začnete u dorostenecké extraligy, plus máte třeba občas zápasy juniorské první ligy. Když vypadáte dobře, dostanete druhou ligu a nejvyšší juniorskou soutěž. Třetí stupeň je první liga a potom už je extraliga,“ vysvětluje zkušený arbitr. „Může se ale také stát, že jste perspektivní a nechají vás pískat druhou i první ligu zároveň, aby člověk nasbíral co nejvíce zkušeností,“ dodává ještě.

Velký den Zbyňka Kubičíka nastal 22. prosince 2016. Právě tehdy totiž ve svých třiceti letech odpískal svůj první extraligový zápas. „Pamatuji si to přesně, byl to zápas Olomouce se Spartou. Extraliga pro mě vždycky byla cílem a povedlo se to. Rozhodně to ale nebyla jednoduchá cesta, v mých výkonech byly výkyvy,“ přiznává. Byl Kubičík před zlomovým zápasem své kariéry nervózní? „Člověk je někdy nervózní i po těch pěti letech, hranice mezi nervozitou a soustředěním je strašně tenká. Připravujete si v hlavě, co může v zápase nastat. V tomto směru je důležité to, jak pravidelně pískáte. Když dva týdny nepískáte a pak jdete do zápasu, je to horší. Mnohem lepší pro mě je, když pískám tři zápasy v týdnu,“ přiznává jeden z dvaadvaceti hlavních rozhodčích Tipsport extraligy.

Jaké to vlastně je, když člověk na ledě musí komunikovat s borci, kteří váleli v NHL nebo v reprezentaci? „Jsou tam kluci, kteří něco dokázali. Pořád tam ale jste jako člověk, který má zápas odřídit podle pravidel. Musíte vždycky vědět, s kým se na ledě bavíte, výhodou je, že už po čase víte, jak někteří hráči reagují. U některých si respekt vybudujete, jsou ale i takoví, u kterých ho nebudete mít nikdy,“ usmívá se arbitr, jehož cílem je setrvat v extralize co nejdéle. „Žádnou sezonu nemáte zaručenou. Zatím jsem pískal semifinále play-off, bylo by krásné, kdyby se mi to ještě podařilo posunout,“ řekl závěrem Zbyněk Kubičík.