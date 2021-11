Byl sám aktivním sportovcem, měl bohatou sportovní kariéru a dlouhá léta i reprezentoval. Získal dva tituly mistra Československa jako junior a v roce 2008 vyhrál seniorské mistrovství České republiky v parkuru.

Do roku 2007 pracoval ve Školním zemědělském statku v Novém Jičíně. Tam ale začali statek pronajímat a Stanislav Hošák byl nucený založit novou stáj, a tak v roce 2008 přesídlil do Životic u Nového Jičína. „V té době jsem ještě jezdil, takže na jezdecký kroužek, který tady při hřebčíně provozujeme, jsem neměl prostor. Posledních pět let už nejezdím tolik a mohou se věnovat i dalším aktivitám, tedy tomu jezdeckému kroužku, pokračuje Stanislav Hošák.

Stanislav Hošák provozuje hřebčín v Životicích u Nového Jičína již třináct let.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

V jezdeckém kroužku se jeho členové učí základům – péči o koně, krmení koní, obecnému přístupu ke koni a základům jezdectví. „Závodíme, děláme parkur, letos jsem měl tři svěřenkyně na mistrovství České republiky ve skákání pony. V kroužku máme převážně poníky, protože zájem mají převážně malé děti a holky. Dnes koně zajímají převážně holky. Ty k tomu více tíhnou. O jezdectví je pořád velký zájem, neustále navyšujeme kapacitu poníků i dětí. V současné době máme přes sto členů. Dětí i dospělých,“ dodává Stanislav Hošák s tím, že jsou rádi, že aktivity hřebčína podporuje obec Životice u Nového Jičína.

V jezdeckém kroužku je okolo padesáti dětí, zhruba jednou ročně se objeví nějaký talent, který má zájem i o závodění. Kroužek navštěvují většinou místní, ale jezdí zájemci i z větší vzdálenosti. „Kroužek bývá jednou týdně, ty co závodí, trénují pětkrát týdně,“ doplňuje Hošák.

V hřebčíně je celkově kolem čtyřiceti koní, což obnáší starost od rána do večera. „Máme halu, venkovní pískovou jízdárnu, dvanáct hektarů pastvin, les, takže můžeme jezdit i do přírody. Máme i vlastní chov - Hřebčín HF znamená Hošák – Fiala. Jsme společníci a už prakticky třicet let chováme českého teplokrevníka. Dále se zaměřujeme na chov českého sportovní pony a ještě jsme příznivci hannoverského koně, což je sportovní kůň vhodný na drezuru nebo na parkur. My jsme zaměření na parkur,“ říká Stanislav Hošák a přechází ke stáji, kde jsou i hříbata.

Poznamenává, že s mladými koňmi občas bývá problém při sedlání, protože, že se bojí sedla. „Ale stačí nějakou dobu počkat a on si zvykne,“ uzavírá s úsměvem.