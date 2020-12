Slavnostní udílení Cen JUDr. Václava Jíry se mělo uskutečnit 5. května 2020 v Praze, ale vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s nákazou koronavirem Covid-19 se neuskutečnilo. Tři fotbalové osobnosti dostaly nejvyšší fotbalová vyznamenání, dalších třiačtyřicet plaket dostali lidé za jednotlivé kraje a okresy. K ocenění je navrhly krajské fotbalové svazy, a to za rok 2019.

Ocenění „Osobnost fotbalu – nositel plakety Dr. Václava Jíry, které dostávají obětaví pracovníci, kteří fotbalu nezřídka věnovali celý svůj život, dostal také Oldřich Jančák - dlouholetý rozhodčí, delegát a funkcionář na úrovni okresu Nový Jičín i Moravskoslezského kraje. Mimo jiné byl také místopředsedou Krajského fotbalového svazu Moravskoslezského kraje.

K fotbalu se Oldřich Jančák dostal už v útlém věku. Tehdy bydlel ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Můj otec s mamkou tam svého času dělali na fotbalovém stadionu hospodáře,“ poznamenává Oldřich Jančák. Za žáky Frenštátu pod Radhoštěm začal hrát v sedmi letech a postupně hrál za další frenštátské týmy.

„Když jsem pak byl na vojně v Rudé hvězdě Místek, tak můj velitel roty pískal fotbal jako rozhodčí. Já jsem tam odpískal nějaké zápasy mezi vojáky. Mu se to líbilo, a tak, když jsem přišel z vojny, tak jsem se přihlásil do komise rozhodčích. Předseda byl tehdy z Jakubčovic nad Odrou, už ale ani nevím, jak se jmenoval,“ pokračuje Oldřich Jančák a upřesňuje, že do komise rozhodčích nastoupil v roce 1971.

Od počátku, kromě toho, že pracoval v novojičínském okrese v komisi, pískal také krajský přebor. U píšťalky vydržel až do roku 2005. „Pak jsem se stal předsedou okresní komise rozhodčích,“ dodává Oldřich Jančák s tím, že už v roce 1997 se dostal po volbách „na kraj“, kde byl šestnáct let. „Ještě tam jsem, ale už nejsem ve výkonném výboru a jsem také členem sportovně-technické komise v Moravskoslezském kraji,“ podotýká.

Fotbal sleduje pořád, někdy je překvapený, jak tento sport v některých městech upadl. „Třeba Příbor, ten byl v minulé sezóně pomalu na sestup z okresního přeboru,“ říká Oldřich Jančák a doplňuje, že v nižších fotbalových soutěžích bývá také problém s obsazením rozhodčích. Komise podle něj nemá z čeho brát a někdy už pískají rozhodčí ve zralém věku.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Malým fotbalovým svátkem pro něj byl letošní domácí pohárový zápas Frenštátu pod Radhoštěm s Baníkem Ostrava. Setkal se tam s mnoha známými z minulosti. „Když jsem to tam viděl, tak jsem byl spokojený. Většinou tam byli samí bývalí fotbalisti. Ti, kteří ještě hráli přede mnou, i ti, co hráli po mně. Byli tam fotbalisti z Tiché, Lichnova, Bordovic, a dokonce i z Kopřivnice,“ upřesňuje Oldřich Jančák a doplňuje, že stále navštěvuje fotbalové zápasy ve Veřovicích, v Mořkově nebo v Bordovicích.

Cenu Dr. Václava Jíry dostal až v srpnu. Váží si jí, asi jako každý jiný držitel tohoto ocenění. „Beru to jako ocenění za celoživotní postoj k fotbalu. Jestli si dobře vzpomínám, tak tady v novojičínském okrese to dostali František Prousek z Hodslavic, Miloš Holík z Fulneku a Josef Molnár z Jakubčovic nad Odrou,“ uzavírá Oldřich Jančák.