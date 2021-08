Miloslav Chytil strávil mládí mezi dětmi ve skautském oddíle. V tomto prostředí se také potkal se svou manželkou. „Skauty jsem vždycky vedl, proto jsem si jako vysokoškolský obor vybral učitelství,“ vzpomíná.

Později se přestěhovali do Spálova, do zemědělské usedlosti, kde celý svůj život prožil místní vlastivědný pracovník, ale také učitel a muzikant, František „Fraňa“ Šustek. Miloslav Chytil nastoupil v místní devítileté škole jako učitel. Měl představu, že si s dětmi bude rozumět, ale ve škole zjistil, že to je často přetahovaná o moc mezi učitelem a žáky a necítil se úplně dobře. Po třech letech školu opustil a vystřídal manželku na mateřské dovolené.

Doma přemýšlel, čím se bude živit, když se naskytla příležitost koupit ve Spálově pozemky, neváhal. Dnes obhospodařuje skoro 35 hektarů luk a pastvin. „Něco mám ještě v Odrách, něco je naše, něco mám pronajaté. Mám osmdesátihlavé stádo ovcí a sad o výměře půldruhého hektaru. Asi před dvanácti lety jsem tam vysadil jabloně a trnky, takže to už začíná plodit,“ pokračuje.

Výsadbou sadu si prý udělal radost, má hodně rád stromy, tak jich vysadil 220 – všechno staré odrůdy. Hospodaří ekologicky. „Zpočátku jsem o takovém hospodářství nevěděl nic. A pořád se učím a bojuji, hlavně s technikou. Ta mi není moc blízká, ale bez traktoru se člověk neobejde. Dělám to dvanáct let a pořád mě něco překvapuje,“ poznamenává a připomíná, že má rád svobodu, takže dělá, co chce.

Chov ovcí není v létě moc náročný. Hlavní práce je příprava krmiva na zimu a péče o ohrazení pastvin. „Když je dostatek trávy, je to bez problémů. Pokud chceme někam odjet na více dní, máme domluvenou kamarádku, která se zajde na ovce podívat, třeba jestli nějaká nestrčila hlavu do pletiva a podobně. Jinak stačí voda a sůl,“ dodává Miloslav Chytil.

Má rád historii, z té „spálovské“ zná dost zajímavostí, stejně tak má rád Spálov a ví, že tato ryze česká obec má co nabídnout. I to byl možná důvod, proč ho napadlo s manželkou zřídit ve Spálově ubytování pro turisty. Jmenuje se Chalupa pod Mateřídouškou a je v domku přímo pod stavením, kde Chytilovi bydlí.

„Když jsme přišli do Spálova bydlela v té chalupě stará paní. Později umřela a ten domek byl dlouho opuštěný,“ vypráví Miloslav Chytil. Na podzim roku 2019 se majitelé chalupy rozhodli, že ji prodají. Jedni vážní zájemci od koupě ucukli, a tak Chytilovi chalupu koupili. „Během roku jsem to s pomocí místních řemeslníků opravil, a když se uvolnila opatření, začali jsme nabízet ubytování ve Spálově,“ říká Miloslav Chytil a upřesňuje, že v domku je pět postelí, k tomu možnost dvou přistýlek. „Je tam veškeré vybavení. Vše v retro stylu bydlení našich babiček, ale komfortem, na který je dnes člověk zvyklý. Původně v tom domě nebyla kanalizace ani ústřední topení,“ připomíná a naznačuje, že s opravami chalupy ještě neskončil.

Někdo se možná nad nabídkou ubytování právě ve Spálově podiví. Miloslav Chytil si myslí, že je to dobrá nabídka pro rodiny s dětmi, aby měly kde strávit třeba pohodový víkend. „Nevím, jestli se teď lidi bojí dovolených v zahraničí, to teprve ukáže čas, ale každopádně máme všechny víkendy i celé prázdniny úplně plné. Třeba minulý týden tady byla rodina z Vysočiny, jezdili sice i na výlety, jako do Štramberka nebo Kopřivnice, ale byli překvapení, kolik možností nabízí přímo krajina tady v okolí Spálova. Turisticky je to tady neprobádané… a někomu třeba stačí chodit po lese sbírat bylinky,“ uzavírá Miloslav Chytil.