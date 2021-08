Na podzim parta z obecního úřadu pomáhá panu Polokovi jeho kaktusy stěhovat ze skleníku na zazimování do domu a na jaře je stěhuje zase zpět.

„Jsou to hotové manévry. Člověk se musí obložit molitanem, než si kaktus opře o prsa, chytí květináč a jde. Každý zlomený osten je nenávratná škoda, protože už nikdy nenaroste. A navíc poškozený kaktus může chytnout infekci, která ho zahubí,“ uvedl starosta Třemešné Rostislav Kocián, který organizuje dobrovolníky na pravidelné stěhování sbírky kaktusů.

Kaktusář stárne pomaleji, ale stárne

Dům pana Poloka poznáte snadno. Na záhonech tam rostou místo okrasných květin mrazuvzdorné kaktusy, co přečkají mráz pod třicet stupňů.

„Velká vlna kaktusaření k nám dorazila v šedesátých letech. Kaktusy patřily k šedesátkám jako Beatles. Početné kaktusářské organizace bývaly v Krnově i v Bruntálu, a také tady v Třemešné jsme měli vlastní kroužek. Ty časy se už nevrátí. Ze sedmadvaceti kamarádů jsme u toho zůstali už jen dva. Kaktusáři sice stárnou pomaleji, ale stárnou taky. Kaktus je s přibývajícím věkem čím dál tím hezčí, což se bohužel o kaktusářovi říct nedá,“ představil svůj životní koníček Rudolf Polok.

Znám se s nimi od semínka

Nejstarší kaktusy ve sbírce s Rudolfem Polokem sdílejí dobré i zlé téměř padesát let. Vzdáleně to připomíná zlatou svatbu.

Fascinující sbírka kaktusů Rudolfa Poloka je atrakcí Třemešné.Zdroj: Deník/František Kuba

„Tito dva mexikáni už jsou kandidáti na padesát let soužití. Tento ferocactus mám 49 let a ještě mi nikdy nevykvetl. Rád si počkám. Když tohle uvidí nováček, tak od kaktusů raději hned uteče, než aby se do toho pořádně pustil a těšil se, jak mu za padesát let krásně pokvetou. Mexikánům, co kvetou třeba jednou za třicet let, se ani moc kaktusářů nevěnuje. Jsou mezi nimi obchodníci, kteří přemýšlí podle zásady rychle vypěstovat, rychle vykvést, rychle prodat. Já si na květ klidně počkám půl století. Každý kaktus tady má svou historii a s většinou se známe už od semínka,“ doplnil Rudolf Polok.

Proč nemají česká jména?

Rudolf Polok musí sledovat odbornou literaturu po celém světě, aby byl stále v obraze. Krásné lexikony kaktusů si nechává posílat z Německa, Anglie, Španělska nebo Holandska.

„Kaktusáři po celém světě se mezi sebou domluví latinsky. Kaktusy nemají česká jména. Proč bychom měli pojmenovat něco, co u nás neroste. Od toho máme latinu. Spousta latinských názvů už v češtině zlidověla. Základem je naučit se tisíc latinských názvů, abyste mohl přijít do Prahy nebo do Brna mezi kaktusářskou šlechtu a nevypadali tam jak trouba z vesnice,“ směje se pan Polok.

Vztah s kaktusy i vosíky

Rudolf Polok si s každou rostlinou vytvořil osobní vztah.

„Ráno přijdu do skleníku a řeknu ahoj kluci, tak copak se tu přihodilo od doby, co jsem tu nebyl. Tak si spolu povykládáme. Občas si povídám i s ochočenýma vosíkama, co sem chodí na kaktusy mlsat nektar. Všichni společně nadáváme na slimáky, co všude prolezou a vyžírají květy kaktusů. Pak se pustí i do hloubky, vyžerou střed kaktusu a celý ho znehodnotí. Podívejte se, jak mi zdevastovali orostachys spinosus. Darebáci ho u paty vyžrali, až se povalil na bok. Taková lumpárna. A letos je slimáků plná Třemešná,“ popsal Rudolf Polok, jak s kaktusy dokáže prožívat jejich radosti i starosti.

Kdy rozkvetou? Těžko říct

Deník měl štěstí, že při návštěvě skleníků pana Poloka zastihl spoustu rozkvetlých kaktusů. Ani zkušený kaktusář nedokáže předem říct, kdy a proč k takovému zázraku dojde.

„Víme jen obecně, že to kvetení nějak souvisí s počasím. Letos bylo hodně nestabilní. Oteplení střídá ochlazení, vlhkost střídá suchý vzduch, občas bouřky a změny tlaku. Kaktusy do těchto podmínek musí vměstnat svůj přirozený úkol zachovat potomstvo, což znamená vykvést. Nedá se to předem naplánovat. Sám jsem překvapený, když mi celý skleník najednou rozkvetl, protože se tady setkaly kaktusy z různých zeměpisných oblastí, které se ve volné přírodě vůbec nepotkávají a zažívají odlišné klima,“ zakončil Rudolf Polok.

Pokud máte zájem jeho království kaktusů navštívit, stačí si domluvit termín na obecním úřadě, a pak jít podle ukazatelů.