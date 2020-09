Peter Šloff není bíloveckým rodákem. Pochází ze slovenských Helcmanovců. Do Česka přišel v roce 1989. „Před revolucí utíkali lidé na západ, já do Česka,“ pousmál se kantor ze Základní školy v Bílovci, kde vyučuje zeměpis a tělesnou výchovu. Ale vraťme se krátce ještě na Slovensko. Peter Šloff budoval sportovní klub i na Slovensku, přesněji ve Smolníku, jedné z bohatých vesnic, ve které se dokonce nacházela továrna na výrobu tabáku.

Úspěch se neodpouští

„Založili jsme sportovní klub, který měl zaměření na sjezdové lyžování a volejbal. Náš tým hrával dokonce městskou ligu. Nebylo to vůbec špatné,“ vzpomíná Peter Šloff. Jenomže idylka netrvala dlouho. „Měli jsme nějaké neshody. Někteří si mysleli, že jim jdu po místě, ale tak to nebylo. Neměl jsem ambice být ředitelem, chtěl jsem především dělat sport,“ podotkl strůjce bíloveckých úspěchů. „Holt úspěchy se neodpouštějí. Chodily na mě anonymy. Rozhodl jsem se, že skončím, a to i přesto, že mi ve Smolníku nabízeli různé varianty, abych zůstal. Nešlo to ale,“ pronesl Peter Šloff.

Osud ho nakonec zavál až do Bílovce. „Tehdy mi švagrová z Kopřivnice říkala, že kantora hledají v Odrách a Bílovci. Nakonec jsem se rozhodl pro druhou možnost, a to z jednoho prostého důvodu. V Bílovci jsem ještě k práci dostal třípokojový byt,“ vysvětlil.

V Bílovci se dal dohromady s místním úspěšným trenérem Petrem Huděcem. „Spolu jsme začali připravovat projekt školního sportovního klubu a vyšlo to. Začátky nebyly jednoduché. Nejdříve jsme spadali pod TJ, nyní už sedmadvacet let fungujeme jako školní sportovní klub,“ říká pyšně jeho duchovní otec, který letos s fotbalovým týmem mužů útočí na postup do divize. Sám má k fotbalu hodně blízko. Aktivně ho hrával například za Košice, kde se potkal s Dušanem Galisem.

Volejbalistky z Bílovce končívaly v extraligových klubech

K fotbalu v Bílovci přidal i volejbal. „Nechtěli jsme ve škole jen samé kluky, proto jsme založili i sportovní třídy na volejbal, naše juniorky hrají první ligu,“ zvedá prst. Bílovecký školní sportovní klub vychoval špičkové sportovce. „Řada holek to od nás dotáhla až do volejbalové extraligy. Hejda kope fotbal za Plzeň, Panák ve Spartě, Seidler je naším nejlepším futsalistou,“ vyjmenovává Peter Šloff. Bílovecké DNA má také opora pražské Slavie Vladimír Coufal.

Petera Šloffa mrzí současný stav českého sportu. „Dětem chybí všestranná sportovní vzdělanost. „Nejsem zastáncem toho, aby se fotbalistům zakazovalo lyžování. Už v mladém věku řešíme hlavně hru a pak zjistíme, že kluk neumí pořádně ani kotoul,“ přichází se svým postřehem. „Taky si myslím, že malí fotbalisté by se nejdříve měli okopat v krajských přeborech a nehrát hned žákovskou ligu. Děti musí sport především bavit,“ zdůraznil Peter Šloff.

Ke své vytíženosti závěrem dodává: „Volno mám jen o Vánocích, Velikonocích a týden v červenci. Manželka je pedagog, takže to chápe.“