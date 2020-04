Nikdy jsem nechtěla učit (smích). Mamka mi ale už na gymplu říkala, že bych měla studovat pedagogiku, protože mi to s dětmi šlo - už od základky jsem pomáhala doučovat mladší děti. Potom mě vzali na brigádu do jedné jazykovky, tak jsem začala učit, a nejvíce mě chytlo učení cizinců. Udělala jsem si kurz češtiny pro cizince a rozjelo se to. Díky tomu jsem poznala spoustu lidí z jižní Ameriky, Kolumbie, Ruska, různých zemí Evropy… a ti mě doporučovali známým po celém světě, takže jsem přešla na učení přes Skype a založila jsem si vlastní jazykovku Krischool.